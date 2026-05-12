El desopilante momento de Baby Etchecopar en vivo que se volvió viral: "Dejen de..."

En medio de su programa de televisión, el periodista Baby Etchecopar protagonizó un blooper que se terminó volviendo viral en las redes sociales.

Este lunes 11 de mayo comenzó una nueva edición del Hot Sale en Argentina, uno de los eventos de compras online más esperados del año. Durante tres días, miles de productos de distintas categorías podrán conseguirse con importantes descuentos y promociones especiales en tiendas de todo el país.

Indumentaria, tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar, viajes, cosmética y mucho más forman parte de esta propuesta que busca impulsar el consumo con ofertas exclusivas, cuotas y beneficios para los usuarios. El evento se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo.

hot sale ofertas internet (4).JPG El Hot Sale comenzó este lunes y culminará este miércoles. MDZ

En medio de la fiebre por las ofertas, Baby Etchecopar protagonizó un divertido blooper al intentar hablar sobre el Hot Sale y promocionar descuentos en vivo. "Estamos en hostal, ¿te lo vas a perder? Hasta 70% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés, dos por uno en almohadas dos y somier de regalo", comenzó diciendo el periodista, confundiendo el nombre del evento.

Las risas no tardaron en aparecer entre los integrantes de su panel y, desconcertado, el conductor preguntó: "¿Qué? ¿Qué dije?". Fue entonces cuando sus compañeros le marcaron el error y le aclararon que había dicho "hostel" en lugar de "Hot Sale".