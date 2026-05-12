Un micrófono abierto en Gran Hermano filtró la furia de la producción tras la eliminación y se viralizó: "Los quiero matar..."

El fenómeno de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa su momento más crítico, pero no por lo que sucede entre las paredes de la casa, sino por lo que se escucha detrás de ellas. La última gala de eliminación, que culminó con un mano a mano electrizante entre Daniela y Danelik, dejó un rastro de sospechas que la producción difícilmente podrá borrar.

En el instante exacto en que Santiago del Moro se disponía a revelar el veredicto final, un micrófono abierto traicionó el hermetismo del programa. "Que papelón, los quiero matar a todos . ¿Cómo van a decidir mal?", se escuchó con total nitidez a través de la pantalla mientras el conductor reflexionaba sobre el impacto de las participantes en el juego.

Danelik y Daniela vivieron un mano a mano de votación muy ajustada que dividió a los seguidores.

La voz, presuntamente de una productora, interrumpió la tensión del momento y transformó el anuncio de la salida de Daniela en un escenario de confusión absoluta. La reacción en las plataformas digitales fue instantánea.

El video del fragmento se volvió viral, alimentando una narrativa que los seguidores del reality sostienen hace tiempo: la idea de que los resultados responden más a una estrategia de audiencia que al voto genuino del público. La indignación de la misteriosa voz fue interpretada por muchos como una queja directa ante un resultado que no favorecía los planes de Telefe.

gran hermano polemica (1) Las redes sociales estallaron con teorías de fraude tras escuchar los reclamos de la productora en vivo. Telefe

Mientras la polémica crece, surgieron versiones que intentan matizar el escándalo. Algunos espectadores aseguran haber oído la frase "escribieron mal", vinculando el exabrupto a un supuesto error en los porcentajes de la votación que debían mostrarse en pantalla. Sin embargo, para la audiencia más escéptica, esto no es más que una justificación ante lo que consideran un juego "arreglado".