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Un participante de Gran Hermano recibió una dura noticia y hay conmoción en la casa: "Nos toca despedirte"

El jugador fue notificado por la producción del reality y su familia compartió un escrito muy especial en las redes sociales.

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Triste noticia.&nbsp;

Triste noticia. 

Foto: Instagram / @granhermanoar.

Un participante de Gran Hermano se encuentra pasando por un momento muy triste luego de que le informaron la triste muerte de su mascota. Se trata nada más y nada menos que de Manuel, uno de los jugadores más queridos.

La noticia fue informada por su familia a través de las redes sociales del participante y generó tristeza en los seguidores: "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creíamos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar".

"Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas, mi chanchita hermosa", escribieron junto a un video de la mascota de Manuel.

El mal momento que pasa Manuel, participante de Gran Hermano

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La producción de Gran Hermano le notificó la triste noticia.

La producción de Gran Hermano le notificó la triste noticia.

Luego de la noticia en la red social X (antes Twitter), se comenzó a viralizar el momento en el que todos los participantes consolaban a Manuel tras el momento en el que la producción le anunció la muerte de Ámbar.

El momento en el que los participantes consolaron a Manuel en Gran Hermano

Un participante de Gran Hermano recibió una dura noticia y hay conmoción en la casa: "Nos toca despedirte"

Zoe Bogach, expareja de Manuel y exparticipante del reality, compartió su dolor por el fallecimiento de Ámbar y rompió en llanto: "No entiendo qué pasó... Más allá de todo, yo amaba a esa perra, me duele mucho. Realmente, la perra más buena que conocí en la vida, entiendo lo que se siente".

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