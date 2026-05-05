Un participante de Gran Hermano recibió una dura noticia y hay conmoción en la casa: "Nos toca despedirte"

El jugador fue notificado por la producción del reality y su familia compartió un escrito muy especial en las redes sociales.

Un participante de Gran Hermano se encuentra pasando por un momento muy triste luego de que le informaron la triste muerte de su mascota. Se trata nada más y nada menos que de Manuel, uno de los jugadores más queridos.

La noticia fue informada por su familia a través de las redes sociales del participante y generó tristeza en los seguidores: "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creíamos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar".

"Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas, mi chanchita hermosa", escribieron junto a un video de la mascota de Manuel.

El mal momento que pasa Manuel, participante de Gran Hermano Captura de pantalla 2026-05-05 160756 La producción de Gran Hermano le notificó la triste noticia. Foto: Instagram / @manuiberod.

Luego de la noticia en la red social X (antes Twitter), se comenzó a viralizar el momento en el que todos los participantes consolaban a Manuel tras el momento en el que la producción le anunció la muerte de Ámbar.