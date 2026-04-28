La analista del programa éxito de Telefe realizó un fuerte comentario en el ciclo de Georgina Barbarossa y los usuarios la destrozaron.

Eliana Guercio es una de las analistas de esta nueva edición de Gran Hermano que reunió a figuras conocidas a diferencia de años anteriores. En las últimas horas, la panelista fue repudiada luego de un polémico comentario.

Todo ocurrió en el programa de Georgina Barbarossa cuando la pareja de Sergio Romero opinó fuertemente contra Yipio, tratándola de que es una participante "insultadora". Posteriormente, realizó una comparación que generó un fuerte escándalo.

"Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada. Es la verdad. Se lo perdonan. El insulto, la ironía", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Se le permiten más estos tipos de comentarios a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal".

El fuerte comentario de Eliana Guercio que generó repudio Eliana Guercio fue repudiada en redes tras un polémico comentario sobre una participante de Gran Hermano

Diego Brancatelli cuestionó a la analista de Gran Hermano y fue tajante: "Perdón, no, no, no. Es un montón. Qué tiene que ver si soy gordito o soy flaquito. Pasa por otro lado", sostuvo de forma filosa el periodista sobre el comentario de Guercio.