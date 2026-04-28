Andrea Rincón reveló el calvario que vivió con Julieta Ortega y por lo que terminó internada

La relación entre Andrea Rincón y Julieta Ortega parecía inquebrantable, una de esas amistades del ambiente que desafiaban cualquier ego. Sin embargo, en una reciente entrevista con Martín Cirio, la actriz se puso sacada al recordar los pormenores de una sociedad laboral que no solo le costó dinero, sino también su integridad física.

Rincón relató que, tras desvincularse de un proyecto que compartían, se encontró en una situación legal asfixiante que la llevó directamente a una guardia médica. Todo el cariño se arruinó cuando Andrea recibió el llamado de la representante legal de otra actriz que había participado en el programa.

La actriz recordó el momento exacto en que su salud colapsó debido al estrés provocado por la ruptura societaria.

Al escuchar audios donde se mencionaba el poder del clan Ortega y las irregularidades del manejo empresarial, la presión de Rincón cayó por el piso. La mediática intentó priorizar el vínculo afectivo por sobre lo económico, pero la tensión acumulada le pasó factura de la peor manera. "A la semana caigo internada con un dolor muy fuerte en la espalda que no se me iba", confesó.

andrea rincon vs julieta ortega (1) Julieta Ortega y Andrea Rincón supieron ser inseparables, pero un proyecto laboral conjunto terminó con la amistad. Archivo MDZ

El conflicto societario alcanzó su pico cuando Andrea notó que, a pesar de figurar como dueña y haber cedido los derechos de forma gratuita, seguía siendo blanco de reclamos. El sentimiento de ingratitud fue el golpe final; según sus palabras, Julieta habría hecho pública la situación desde un lugar de "ayuda", cuando en realidad Andrea le dejó un programa servido sin cobrar "un mango".

andrea rincon vs julieta ortega Pese a haber cedido los derechos de su trabajo de forma gratuita, la morocha aseguró haber vivido un calvario judicial. Archivo MDZ

Esa rotura de corazón todavía no cicatrizó. Para la actriz, ver que su ex amiga exponía el tema en los medios fue lo que terminó eliminar cualquier posibilidad de reconciliación inmediata. Hoy, Rincón busca sanar mientras deja en claro que no piensa quedarse con el papel de "ingrata" en una historia donde puso el cuerpo y el capital para terminar en una cama de hospital.