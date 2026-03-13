El feroz ataque de Yanina Latorre contra Andrea Rincón tras sus dichos sobre Lionel Messi: "Se pone..."

Tras escuchar las declaraciones de la actriz sobre un supuesto encuentro con Messi, la periodista apuntó duramente contra Rincón y defendió al futbolista.

Yanina Latorre no se guardó nada y fue contra Andrea Rincón por lo que dijo de Lionel Messi.

En medio de una entrevista, Andrea Rincón sorprendió al referirse a un viejo rumor que la vinculó con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Durante la charla, la actriz aseguró que no sigue de cerca la vida del futbolista y reveló que él la tiene bloqueada en redes sociales.

Aun así, explicó que ese bloqueo no cambió demasiado su rutina digital. "Nunca lo seguí. Yo a él lo conocí cuando tenía 24 años. No importa dónde, me lo voy a guardar", comentó la actriz, dejando entrever que existió un encuentro entre ambos, aunque sin dar más detalles.

Andrea Rincón en AZZ La actriz causó polémica por lo que contó sobre el futbolista en un programa de streaming. Captura de pantalla Youtube AZZ. Al hablar sobre la relación del jugador con su esposa, Antonela Roccuzzo, la modelo también reflexionó sobre la posibilidad de que algunas mujeres estén bloqueadas por decisión de la pareja del futbolista. "Yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia hermosa, consagrada, pero en algún momento fue joven. Tuvieron muchas separaciones con Antonela y ella también pudo hacer cosas y capaz él buscó refugio del dolor que causó su mujer en él", opinó Rincón.

Las declaraciones de Andrea Rincón generaron repercusiones inmediatas en el mundo del espectáculo y una de las primeras en reaccionar fue Yanina Latorre, quien cuestionó con dureza las palabras de la actriz.

Yanina Latorre en El Observador La periodista hizo su descargo. Captura de pantalla Youtube El Observador 107.9. "Primero, esta piba, al decir 'lo conozco', deja picando de otro momento, no puede decir…ya lo estás dejando en un lugar de mier... Hablá o no hablas", disparó la periodista muy picante.