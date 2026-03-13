El feroz ataque de Yanina Latorre contra Andrea Rincón tras sus dichos sobre Lionel Messi: "Se pone..."
Tras escuchar las declaraciones de la actriz sobre un supuesto encuentro con Messi, la periodista apuntó duramente contra Rincón y defendió al futbolista.
En medio de una entrevista, Andrea Rincón sorprendió al referirse a un viejo rumor que la vinculó con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Durante la charla, la actriz aseguró que no sigue de cerca la vida del futbolista y reveló que él la tiene bloqueada en redes sociales.
Aun así, explicó que ese bloqueo no cambió demasiado su rutina digital. "Nunca lo seguí. Yo a él lo conocí cuando tenía 24 años. No importa dónde, me lo voy a guardar", comentó la actriz, dejando entrever que existió un encuentro entre ambos, aunque sin dar más detalles.
Al hablar sobre la relación del jugador con su esposa, Antonela Roccuzzo, la modelo también reflexionó sobre la posibilidad de que algunas mujeres estén bloqueadas por decisión de la pareja del futbolista. "Yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia hermosa, consagrada, pero en algún momento fue joven. Tuvieron muchas separaciones con Antonela y ella también pudo hacer cosas y capaz él buscó refugio del dolor que causó su mujer en él", opinó Rincón.
Las declaraciones de Andrea Rincón generaron repercusiones inmediatas en el mundo del espectáculo y una de las primeras en reaccionar fue Yanina Latorre, quien cuestionó con dureza las palabras de la actriz.
"Primero, esta piba, al decir 'lo conozco', deja picando de otro momento, no puede decir…ya lo estás dejando en un lugar de mier... Hablá o no hablas", disparó la periodista muy picante.
La mediática continuó con su descargo y comparó la situación con su propia experiencia: "Yo también conozco a Messi de otro lugar. ¿De dónde? Fui a verlo con mi marido. No dejo picando, porque es de conch… Messi está casado y tiene pibes. Porque cuando se meten con la intimidad de ella, que cortó, que tuvo adicciones, se pone loca".
Ya sobre el final de su crítica, Yanina amplió su postura y cuestionó que el foco siempre esté puesto en el capitán argentino y no en otros jugadores, como Rodrigo De Paul. "Toda esta gente es una amenaza. ¿Por qué hablan de Messi y no de De Paul? Que también fue ese día (al encuentro con Donald Trump) y es tan campeón como Messi. Le ponen una carga política a un tipo que lo único que hace es jugar maravillosamente a la pelota", expresó Latorre.