Una actriz argentina reveló detalles del encuentro íntimo que mantuvo con Lionel Messi: "Él no..."

El mundo del espectáculo quedó en shock luego de que una conocida actriz revelara que mantuvo un encuentro íntimo con Lionel Messi años atrás y, por supuesto, contó todo con lujo de detalles. Todo pasó en el stream de Martín Cirio.

La artista y modelo es nada más y nada menos que Andrea Rincón. La figura de la farándula visitó al streamer en su programa y el tema del encuentro con el ocho veces ganador del balón de oro fue lo más viral del stream: "Se habló de un vínculo con Lionel Messi ... ¿Qué fue lo que pasó?"

En ese instante, Andrea Rincón fue contundente con su respuesta: "Me van a dar por todos lados" , subrayó respecto a las críticas que le caerían por hablar de un tema que involucra al capitán argentino.

Una actriz argentina reveló detalles de un encuentro íntimo que mantuvo con Lionel Messi: "Él no..."

"Vos imaginate que cuando esto pasó yo tenía 24 años... La verdad es que es real, él no estaba con Antonela, no le fue infiel a Antonela", subrayó Andrea Rincón sobre este encuentro con la figura de Inter Miami.

Andrea Rincón en AZZ Andrea Rincón, la actriz que confirmó tener una noche íntima con Lionel Messi. Foto: AZZ.

Además, comentó que "no estaba porque lo sé, me habían llamado muchos periodistas, o sea que no mentí y no miento, pero no le fue infiel a Antonela, no estaba él con ella", cerró la artista dejando en claro que estaba soltero.