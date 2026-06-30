Tras su show con Bad Bunny, Gorillaz se prepara para volver a la Argentina: los detalles del Primavera Sound

Gorillaz volvió a ubicarse en el centro de la escena internacional tras su sorpresiva aparición junto a Bad Bunny en el estadio Tottenham Hotspur de Londres. La banda británica compartió escenario con el artista puertorriqueño para interpretar " Tormenta " y ofrecer una versión especial de "Clint Eastwood", que incluyó versos inéditos en español, de la mano de Bad Bunny.

Mientras su encuentro en vivo continúa generando repercusión entre los fanáticos, el grupo liderado por Damon Albarn y Jamie Hewlett ya tiene la mira puesta en su regreso a la Argentina. La banda se presentará el 26 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el 28 de noviembre en Buenos Aires , donde encabezará una nueva edición del Primavera Sound .

Las entradas para el show en Buenos Aires se encuentran disponibles a través de Enigma Tickets , mientras que el festival ya habilitó la Fase 3 de venta luego de que las primeras etapas se agotaran por la alta demanda.

La visita marcará el regreso de Gorillaz al país después de sus actuaciones en el Festival BUE de 2017 y el Quilmes Rock de 2022. Además, será la primera vez que la banda se presente fuera de la Ciudad de Buenos Aires, con el concierto previsto en Córdoba.

El grupo llegará para presentar "The Mountain", su más reciente trabajo discográfico, un álbum que reúne colaboraciones con artistas de distintos países, entre ellos los argentinos Bizarrap y Trueno .

El line up del Primavera Sound Buenos Aires 2026

Los días 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Primavera Sound Buenos Aires, que llegará luego de celebrar los 20 años del festival en Barcelona con una programación de 11 días.

El line up día por día del Primavera Sound Buenos Aires 2026. Gentileza Primavera Sound

La grilla reunirá a figuras internacionales como The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett y CMAT, además de una destacada presencia de artistas argentinos entre los que se encuentran Marilina Bertoldi, Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas, Juana Aguirre, Babeblade, Chechi de Marcos, Fin del Mundo y Jaime sin Tierra.

Cómo comprar las entradas para el Primavera Sound Buenos Aires

Tras agotarse las primeras etapas de venta, el festival ya habilitó la Fase 3, que incluye tanto abonos como entradas individuales para cada jornada.

Los valores promocionales son de $310.000 para el abono general y $900.000 para el abono VIP. Las entradas por día tienen un precio de $185.000 para el acceso general y $550.000 para la modalidad VIP, con cupos limitados.

Además, los clientes de BBVA podrán acceder al beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante todas las fases de venta. Las entradas para la presentación de Gorillaz en Buenos Aires están disponibles a través de Enigma Tickets.