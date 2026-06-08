Tras su exitoso paso por Barcelona, Primavera Sound viaja a Buenos Aires: artistas, fechas y entradas

El convocante festival contará con actuaciones exclusivas de figuras nacionales e internacionales. Conocé todos los detalles del Primavera Sound 2026.

Este fin de semana, Barcelona vibró al ritmo del Primavera Sound, uno de los festivales de música más convocantes a nivel mundial. Gorillaz, Olivia Rodrigo y The Cure encabezaron el line-up del festival que reunió a más de 280 mil personas.

Tras ese exitoso paso por la ciudad del sur europeo, la energía arrolladora del festival ya viaja al Cono Sur. Es que, en noviembre, tendrá lugar una nueva edición del Primavera Soun 2026, decenas de artistas nacionales e internacionales de la talla de The Strokes y, al igual que en Barcelona, Gorillaz.

Cómo fue el Primavera Sound Barcelona 2026 El anuncio se produjo tras el cierre de la 24ª edición de Primavera Sound Barcelona, que según la organización reunió a más de 280 mil personas durante el fin de semana y agotó sus entradas con anticipación.

OLIVIA RODRIGO Occident PS BCN 26 06_06_26 Christian Bertrand28 Olivia Rodrigo fue una de las headliners de Primavera Sound 2026. Primavera Sound

La edición realizada en España incluyó una serie de presentaciones que concentraron la atención del público. Entre ellas se destacó el concierto de Gorillaz, la banda liderada por Damon Albarn, que encabezó una de las actuaciones centrales del festival.