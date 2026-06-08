Tras su exitoso paso por Barcelona, Primavera Sound viaja a Buenos Aires: artistas, fechas y entradas
El convocante festival contará con actuaciones exclusivas de figuras nacionales e internacionales. Conocé todos los detalles del Primavera Sound 2026.
Este fin de semana, Barcelona vibró al ritmo del Primavera Sound, uno de los festivales de música más convocantes a nivel mundial. Gorillaz, Olivia Rodrigo y The Cure encabezaron el line-up del festival que reunió a más de 280 mil personas.
Tras ese exitoso paso por la ciudad del sur europeo, la energía arrolladora del festival ya viaja al Cono Sur. Es que, en noviembre, tendrá lugar una nueva edición del Primavera Soun 2026, decenas de artistas nacionales e internacionales de la talla de The Strokes y, al igual que en Barcelona, Gorillaz.
Cómo fue el Primavera Sound Barcelona 2026
El anuncio se produjo tras el cierre de la 24ª edición de Primavera Sound Barcelona, que según la organización reunió a más de 280 mil personas durante el fin de semana y agotó sus entradas con anticipación.
La edición realizada en España incluyó una serie de presentaciones que concentraron la atención del público. Entre ellas se destacó el concierto de Gorillaz, la banda liderada por Damon Albarn, que encabezó una de las actuaciones centrales del festival.
Otro de los momentos destacados fue la aparición de Olivia Rodrigo, quien participó de una presentación en la que invitó al escenario a Robert Smith, integrante de The Cure, para interpretar una canción en conjunto.
Cuándo será el Primavera Sound Buenos Aires 2026
El Primavera Sound Buenos Aires se realizará los próximos 28 y 29 de noviembre en el Parque Sarmiento de la Ciudad. ¡Cada vez falta menos para vivir la increíble experiencia!
El festival argentino contará con actuaciones exclusivas de artistas internacionales como The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Nation of Language y Danny L Harle.
La programación también incluirá a artistas argentinos de distintos géneros y trayectorias. Entre los nombres confirmados figuran Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Juana Aguirre, Babeblade, Chechi de Marcos, Fin del Mundo, Lisa Scha, María Wolff, El Nota, Pizza, Sunlid, Wiranda Johanssen y Jaime sin Tierra.
Cómo adquirir entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2026
Las entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2026 se encuentran disponibles a través de la plataforma Enigma Tickets.