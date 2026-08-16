¿Por La Joaqui? Luck Ra no pudo contener la emoción y rompió en llanto en pleno show

Luck Ra lloró en vivo durante un espectáculo en medio de las fuertes críticas y acusaciones tras separarse de la artista.

Luck Ra decidió ponerle punto final a su historia de amor con La Joaqui tras una relación muy linda. La noticia causó una enorme sorpresa en el mundo de la farándula y, por supuesto, que los rumores de una supuesta infidelidad salieron a la luz.

Las críticas le llovieron al artista cordobés y Tuli Acosta, su mejor amiga, fue apuntada como la tercera en discordia. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los protagonistas y, ante esta situación, Luck Ra no pudo contener el llanto durante un show.

El llanto de Luck Ra en medio de un show "No es que me duela a mí porque yo ya sé quién soy, pero se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura", comenzó diciendo. Es que algunos usuarios en redes criticaron el aspecto físico de él y esto le dolió.

Luck Ra fue contundente sobre las críticas. Instagram Luckra. Además, agregó: "Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek". Estas palabras las dijo en medio de lágrimas, ya que no pudo aguantar el llanto al hablar de la situación.

Luck Ra habló sobre la separación con La Joaqui En conversación con Ángel de Brito, Luck Ra fue tajante respecto al fin del amor: "Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería".