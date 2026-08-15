Luck Ra publicó una foto picante con poca ropa y dijo que ya sufrió "por amor": ¿indirecta a la Joaqui?

Tras la reaparición sobre los escenarios de la artista de RKT, el intérprete lanzó una canción con frases que llamaron la atención.

La Joaqui y Luck Ra continúan transitando públicamente el duelo tras su reciente separación. Luego de que la referente del RKT reapareciera en los escenarios de Ciudad de México para reencontrarse con su público, el artista cordobés decidió reaccionar a través de sus redes sociales.

La publicación llena de indirectas de Luck Ra Ante sus más de tres millones de seguidores, el cantante compartió una llamativa fotografía tomada desde la intimidad de su hogar. En la imagen se lo puede ver posando con el torso desnudo frente al espejo, luciendo el cabello húmedo y una iluminación tenue en tonos verdes y violetas.

El cantante cordobés acompañó su imagen con la letra de su reciente estreno. Instagram @luckra Sin embargo, el detalle que más repercusión generó fue la música seleccionada para acompañar el posteo. El joven eligió presentar su nueva colaboración junto al grupo DesaKTa2, titulada “Ya sufrí por amor”, un tema de ritmo bailable pero con una letra cargada de indirectas.

Luck Ra posó frente al espejo con el torso descubierto para promocionar su música. Instagram @luckra Entre las estrofas más comentadas, el músico interpreta: “Yo ya sufrí por amor, y ya no sufro más. Y ahora encaro para el baile con perfume de Dubái”. En redes sociales, los usuarios vincularon de inmediato sus versos con el reciente distanciamiento.

Más adelante, la canción suma otra frase contundente: “Hoy tengo una cita con tu cama. Yo quiero esa chapa, no que digas que me amas”.