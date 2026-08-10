Tras los dichos de La Joaqui, Luck Ra lanzó una fuerte advertencia en redes sociales: "Les cuento más"

El cantante de 27 años rompió el silencio y lanzó una historia en su Instagram con tono desafiante: los detalles.

Luego de que La Joaqui expusiera a corazón abierto su angustia por el fin de su relación, Luck Ra decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. En un descargo publicado en sus historias de Instagram, el artista buscó poner fin a las especulaciones, desmintió rumores y adelantó que pronto dará más detalles.

El descargo de Luck Ra El cantante de cuarteto en Instagram. IG @luckra A través de un mensaje escrito, Luck Ra fue directo y abordó los temas que venían circulando en los medios durante los últimos días. En primer lugar, aclaró un dato personal sobre el cual se estaba debatiendo: "Para la gente que no sabe ni cuantos años tengo, tengo 27, no 28".

A continuación, el cantante se refirió al momento emocional que atraviesa tras la ruptura con La Joaqui, pidiendo respeto por su intimidad y bajándole el tono al perfil mediático: "Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto".

Además, aprovechó la oportunidad para respaldar las recientes declaraciones de la bailarina Tuli Acosta y negar rotundamente los rumores de infidelidad que circulaban: "Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada". Fiel a su estilo, añadió un comentario de autocrítica humorística: "Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo".

El artista concluyó su mensaje asegurando que no busca "andar desacatado" y dejó a sus seguidores con una gran expectativa al anunciar un viaje y futuras novedades: "Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más".