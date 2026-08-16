Netflix estrena la película más esperada del año con Robert De Niro como protagonista: todos los detalles

Robert De Niro es protagonista de una de las películas más esperadas que está a días de estrenarse en Netflix.

Roberto De Niro vuelve a ser protagonista de una de las películas más esperadas del año en Netflix. La producción audiovisual no se estrenó por ahora y ya es la más esperada durante este mes y, sin duda alguna, arrasará en la plataforma.

Se trata de Susurran Tu Nombre, un thriller psicológico de alto impacto que no te dejará levantarte del sillón. La película es protagonizada por el exitoso actor y lo acompañan grandes figuras como Michael Keaton, Michelle Monaghan, entre otros.

Tras la desaparición de su hijo, un viudo pide ayuda a su distanciado padre, un inspector jubilado que encarceló años atrás a The Whisper Man, el asesino en serie relacionado con el caso.

Roberto De Niro es protagonista de una película que promete arrasar en Netflix Basada en la novela del autor británico Alex North, la película promete trasladar a la pantalla una historia inquietante que combina el drama psicológico con el suspenso más oscuro.