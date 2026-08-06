Revelaron cuál será la sede del Primavera Sound Buenos Aires 2026: dónde y cómo comprar entradas

La cuenta regresiva para Primavera Sound Buenos Aires 2026 continúa sumando novedades . La organización confirmó que la próxima edición del festival se realizará los días 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires , uno de los espacios más emblemáticos para los grandes recitales y festivales de la ciudad.

Con este anuncio, el evento reveló una de las piezas centrales de su próxima edición, que volverá a reunir artistas internacionales y nacionales en una propuesta que combina música, cultura y experiencias durante dos jornadas.

La edición 2026 contará con un cartel encabezado por Gorillaz y The Strokes , acompañado por artistas internacionales como FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Nation of Language, Cara Delevingne y Danny L Harle .

A ellos se sumará una destacada representación de la escena argentina, integrada por Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Juana Aguirre, Babeblade, Chechi de Marcos, Fin del Mundo, Lisa Scha, María Wolff, El Nota, Pizza, Sunlid, Wiranda Johanssen y Jaime sin Tierra .

La programación busca mantener la identidad que caracteriza a Primavera Sound desde sus primeras ediciones, con una propuesta que combina artistas consagrados, nuevas figuras y proyectos emergentes de distintos géneros musicales.

El Club Ciudad vuelve a ser protagonista

La elección del Club Ciudad de Buenos Aires refuerza el perfil del festival. El predio cuenta con una extensa historia dentro de la música en vivo y fue escenario de conciertos de artistas internacionales como Radiohead, R.E.M., Depeche Mode, Morrissey, Blondie y Daft Punk, entre muchos otros.

Para la organización, este espacio reúne las condiciones para albergar una nueva edición del festival, que apuesta por una experiencia que trasciende los escenarios y pone el foco en la diversidad artística, el descubrimiento musical y el encuentro entre el público.

Cómo conseguir entradas para el Primavera Sound 2026

Los abonos y tickets individuales por día ya se encuentran disponibles a través de EnigmaTickets.com, mientras que los clientes de BBVA podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.