Soda Stereo ECOS se despide de Buenos Aires: cuándo son los últimos shows y cómo conseguir entradas

Después de una serie de presentaciones iniciadas en marzo en el Movistar Arena, Soda Stereo ECOS se prepara para cerrar su paso por Buenos Aires con sus últimas cinco funciones . Según informó la producción, cerca de 500.000 personas ya asistieron a la experiencia, que propone reunir nuevamente sobre un mismo escenario a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti mediante el uso de tecnología de vanguardia.

El espectáculo se presentará los días 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto , antes de continuar con una gira internacional que se extenderá hasta diciembre. Las funciones del 14 y 15 de agosto ya agotaron sus localidades, mientras que todavía quedan entradas disponibles para los shows del 10, 11 y 12 de agosto a través de la web del Movistar Arena .

Bajo la consigna "No hay nada mejor que casa" , la producción anunció que estas presentaciones marcarán el final de la etapa porteña del espectáculo, que luego continuará su recorrido por distintas ciudades de América y Europa. Entre las fechas programadas, la del 11 de agosto tendrá un significado especial para los seguidores de la banda, ya que coincide con el cumpleaños de Gustavo Cerati , uno de los integrantes fundamentales de Soda Stereo.

Desde su debut, ECOS se consolidó como una de las propuestas musicales más convocantes de la región. En cada ciudad, miles de espectadores acompañaron un formato que busca recrear el reencuentro de la histórica banda argentina a través de un desarrollo tecnológico especialmente diseñado para el espectáculo.

La propuesta insiste en diferenciarse de otros formatos vinculados al legado de la banda. Según remarcan sus creadores, ECOS no es un tributo, un homenaje ni una película . Tampoco incorpora un nuevo cantante o invitados especiales.

La experiencia está concebida como un show en vivo que utiliza herramientas tecnológicas para recrear el encuentro de los tres integrantes de Soda Stereo sobre un mismo escenario, en línea con el espíritu innovador que caracterizó al grupo durante toda su trayectoria.

Una gira que continuará por América y Europa

Tras las funciones en Buenos Aires, Soda Stereo ECOS continuará su recorrido por otras ciudades de la Argentina y del exterior. La gira seguirá el 21 de agosto con una nueva fecha en Mendoza y luego llegará a Estados Unidos, con presentaciones en San José (10 de septiembre), Los Ángeles (12 de septiembre), Las Vegas (13 de septiembre), Nueva York (17 de septiembre) y Miami (20 de septiembre).

El recorrido internacional también incluirá una función en Madrid el 24 de septiembre, donde todavía quedan las últimas entradas disponibles.

Durante noviembre, el espectáculo visitará Tegucigalpa, San Salvador, Costa Rica, Managua, Panamá y Ciudad de México, antes de cerrar el año con presentaciones en Bogotá y Medellín durante diciembre.