Los fans de Rosalía gritaron contra la Ley de Tierras y la cantante se unió a la protesta: "La patria no se vende"

La artista española respaldó la manifestación de sus seguidores y transformó el concierto en una plataforma de reclamo.

Rosalía se sumó a la consigna de sus fanáticos durante la presentación. / Captura X

El esperado concierto de la artista española Rosalía en Buenos Aires trascendió lo estrictamente musical para convertirse en un resonante episodio de expresión popular. En la antesala de un debate legislativo clave, el Movistar Arena fue testigo de una masiva manifestación colectiva.

El apoyo de Rosalía al pueblo argentino Horas antes de que el Senado discuta la reforma de la Ley de Tierras, cientos de asistentes comenzaron a entonar a un solo voz la consigna “La patria no se vende”. El cántico se propagó con fuerza por los distintos sectores del recinto.

Lejos de mantenerse al margen del clima social, la intérprete de Motomami reaccionó con total naturalidad al reclamo de sus fanáticos. Desde el escenario, la cantautora alentó a la multitud y acompañó el mensaje que retumbaba en el estadio.

El episodio fue registrado por las cámaras de los espectadores y generó un impacto inmediato en las plataformas digitales, donde las imágenes acumularon miles de reproducciones en cuestión de minutos.

La manifestación ocurrió a pocas horas del debate programado en la Cámara de Senadores. Captura X La cercanía temporal con la sesión parlamentaria intensificó la potencia del reclamo. El rechazo a la modificación de los límites para la compra y venta de terrenos nacionales encontró así una caja de resonancia impensada.