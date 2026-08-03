Un conocido periodista apuntó contra Rosalía en medio de sus shows en el país

La cantante española se encuentra en Argentina brindando sus shows y un periodista no dudó en arremeter contra ella.

Rosalía se encuentra en el país brindando diferentes shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista dejó atrás el escándalo que comenzó luego de la publicación que compartió contra el seleccionado argentino y los fans la recibieron de gran manera.

"Ahí, scrolleando sin mirármelo mucho, le di un reposteo ahí, tremenda cagada... "¿Cómo podría yo tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este?", expresó en el escenario. Además, agregó que "no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público".

Sin embargo, un periodista apuntó fuertemente contra la artista y se trata de Esteban Trebucq. En una nota con Puro Show (El Trece) fue tajante a la hora de hablar sobre ella y realizó una dura declaración.

Esteban Trebucq, el periodista que apuntó contra Rosalía El cronista le expresó: "Quiero invitarte al palco VIP para ir a ver a Rosalía... ¿Vos vas?". Ante esto, el conductor fue tajante: "No, no... Ni loco". También confirmó que "entiendo la crítica, me parece lógica y de hecho yo también la critiqué".