Rodrigo Lussich explotó luego de que sacaron a la luz un supuesto parentesco con Javier Milei: "No es verdad"

Rodrigo Lussich no se quedó callado tras la noticia que salió a la luz y desmintió la información con un tajante escrito.

Marina Calabró se volvió tendencia en los últimos días luego de que dio a conocer un supuesto parentesco entre el conductor Rodrigo Lussich y el presidente Javier Milei. Todo ocurrió en el programa Primicias Ya (América) y el periodista desminitó la información.

"Vos sabías que Lussich es primo de Milei? Es una vieja historia, pero no muy conocida. Es el matcheo menos pensado, uno de cada lado de la grieta", expresó Marina en el programa. Además en el video, Lussich bromea con que era primo del mandatario".

Esto fue recordado en el ciclo de canal América y Lussich explotó: "No es verdad. Lamento que desde un programa del mismo canal donde trabajo hayan usado un corte extemporáneo que tiene 3 años de algo que dije en broma en su momento y fue sacado de contexto".

Rodrigo Lussich desmintió el supuesto parentesco con Javier Milei Rodrigo Lussich desmintió ser primo de Javier Milei y confirmó que todo fue una broma. Foto: X / @rodrilussich. "No hay tal parentesco. Fue una (mala) idea mía cuando asumió el actual presidente decirlo como una "gracia/curiosidad", sostuvo el periodista en el posteo. También dejó en claro que ha realizado videos explicando que todo se trató de una broma.