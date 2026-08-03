Iliana Calabró habló en medio del grave cuadro de salud que afronta su pareja: "Es muy fuerte"

La pareja de Iliana Calabró se encuentra internado en terapia intensiva y la actriz decidió romper el silencio en el programa Puro Show.

Iliana Calabró se encuentra pasando un momento de máxima preocupación luego de que su pareja fue internada. Luis De Stefano se encuentra hospitalizado en la unidad de terapia intensiva y la actriz decidió romper el silencio en medio de la incertidumbre que la rodea.

"Me acaban de contar que está internado Luis, el novio de Iliana Calabró, en terapia intensiva y que está muy grave", reveló Pepe Ochoa en el programa LAM conducido por Ángel de Brito.

"Gracias por preocuparse a todos, él es muy fuerte y ya ha salido de varias, esta no va a ser la excepción", comentó en el inicio de la nota Calabró, quien se encontraba ingresando al hospital donde se encuentra internado su novio, con quien mantiene una relación desde el 2023.

Iliana Calabró rompió el silencio y habló sobre la salud de su pareja Además, agregó que los médicos le confirmaron que "mejoró levemente del viernes a hoy". También reveló que la afección que lo tiene internado es una neumonía y está siendo monitoreado por el equipo médico.