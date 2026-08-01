Alerta por la pareja de Iliana Calabró: se complicó su cuadro de salud y permanece intubado

Iliana Calabró enfrenta un delicado momento personal por la salud de su pareja. / Archivo MDZ

Una fuerte preocupación rodea a Iliana Calabró por el delicado cuadro de salud que atraviesa su pareja, el empresario marmolero Luis De Stefano. El hombre con quien la actriz mantiene una relación desde 2023 se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva.

La noticia fue dada a conocer por el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM, donde confirmó la gravedad del estado clínico del empresario.

Qué le pasó al novio de Iliana Calabró "Me acaban de contar que está internado Luis, el novio de Iliana Calabró, en terapia intensiva y que está muy grave", reveló el periodista durante la emisión televisiva conducida por Ángel de Brito.

De acuerdo a la información brindada al aire, la hospitalización no es reciente sino que ocurrió una semana atrás, pero la situación empeoró con el correr de los días. "Lo internaron hace una semana, entró por algo más pavo y empezó a desmejorar", detalló el panelista sobre el inesperado deterioro de su salud.

El estado de la pareja de la artista se agravó en los últimos días y debió ser intubado de urgencia. Archivo - Redes sociales En ese sentido, el equipo médico abocado a su cuidado se encuentra realizando diversos tratamientos para intentar estabilizarlo. “Están esperando, el estado es delicado, están trabajando para estabilizarlo y están viendo qué es lo que va a pasar con él, porque la realidad de todo esto es que está intubado”, precisó Ochoa.