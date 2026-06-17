El histórico error periodístico que Marina Calabró todavía lamenta haber cometido: "Me comí una opereta"

Marina Calabró recordó en El Observador uno de los errores periodísticos de su carrera. Se trata de una información que presentó como una gran exclusiva y que terminó siendo desmentida públicamente.

El hecho ocurrió en 2013, cuando Karina La Princesita mantenía una relación con Sergio "Kun" Agüero, quien por entonces jugaba en el Manchester City de Inglaterra. En ese contexto, la periodista aseguró que la cantante estaba embarazada, una noticia que rápidamente generó repercusión.

Sin embargo, cuando la artista regresó a la Argentina, decidió aclarar la situación apenas aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza y negó categóricamente esa versión.

"Mi gran pifiada profesional en el periodismo, siempre cuento lo mismo, fue el embarazo de Karina la Princesita ", arrancó diciendo la periodista en la radio.

Luego, la comunicadora explicó cómo llegó a sus manos aquella información. "Yo me comí una opereta porque a mí me llega de un familiar directo de ella a través de un amigo en común. Ese familiar directo se encargó, a sabiendas que esa persona es mi amigo, se encargó de que me lo cuente", explicó la politóloga.

Calabró también reveló cuál cree que fue el motivo detrás de esa maniobra. "Venía recontra cruzada conmigo porque ya estaba en ese momento, en el conflicto, del lado de Gianinna Maradona. En Infama jugábamos a que Feudale (Marcela Feudale) defendía a los Agüero y yo a las Maradona".

Al analizar lo sucedido con el paso de los años, reconoció que hoy actuaría de manera diferente frente a una información de ese tipo. "Entonces, me hizo llegar el dato para que la pifie y yo, como una pavota, estas cosas que hoy no me pasarían porque, para bien o para mal, me he vuelto conservadora. Ante la duda no digo. En ese momento era más arrojada. Conclusión: metí la pata hasta acá (se señaló la frente), lo reconozco", concluyó Marina Calabró.