"Es hora de saberlo": qué le tuvo que comprar Cris Morena a Mario Pergolini para que acepte trabajar con ella

En Otro día perdido, Pergolini confesó cómo Cris Morena logró convencerlo para que trabajara en una de sus ficciones más famosas, a pesar de no llevarse bien.

Mario Pergolini confesó el impensado regalo con el que Cris Morena logró convencerlo de actuar.

Durante una entrevista con Juan Gil Navarro en Otro día perdido, Mario Pergolini compartió una anécdota desconocida sobre su participación en el desenlace de Floricienta, donde tuvo la particular tarea de interpretar a Dios.

Mientras repasaban experiencias de sus carreras, el conductor admitió que actuar nunca fue algo que le resultara cómodo. "No soy actor, me daba vergüenza", reconoció el periodista al recordar aquella incursión en la ficción creada por Cris Morena.

Esto fue lo que contó Mario Pergolini en Otro día perdido sobre su papel en Floricienta Mario Pergolini Aceptó Trabajar En Floricienta A Cambio De Una PlayStation La charla avanzó hasta llegar al curioso motivo que lo llevó a aceptar el papel. "Es la primera vez que lo cuento", reveló el comunicadora. En ese momento, Gil Navarro le preguntó: "¿Vos hiciste casting para Dios?".

"Para Dios, no. ¿Vos sabés por qué yo acepté ese papel? Ya es hora de saberlo. Yo no me llevo muy bien con Cris, no tenía buena relación y me convoca para el final de Floricienta", explicó Pergolini.