De galán de telenovelas a un rubro totalmente inesperado: la nueva vida de Sebastián Estevanez

En una entrevista para Puro Show, Estevanez se sinceró sobre el radical cambio de vida que eligió tras dejar atrás los sets de grabación.

La posibilidad de volver a ver juntos a Carina Zampini y Sebastián Estevanez en la pantalla sigue despertando expectativas entre los seguidores de Dulce amor. Aunque el proyecto aún no se concretó, el actor confirmó que existieron conversaciones para avanzar con una nueva propuesta vinculada a la exitosa ficción.

Durante una entrevista con Puro Show, el actor reconoció que hubo acercamientos para concretar el reencuentro laboral con su histórica compañera. "Hubo como un approach", comentó el artista, dejando en claro que la idea le resulta atractiva.

Esto fue lo que dijo Sebastián Estevanez en Puro Show Sebastián Estevanez Contó En Qué Trabaja Actualmente Además, explicó que no necesariamente se trataría de una novela tradicional, ya que se evaluaron distintas alternativas para el formato. "Estaría bueno también por ahí hacer teatro, hacer un formato tipo serie. Se habló y después medio que se enfrió, así que vamos a ver qué onda...", comentó Estevanez

El actor también reveló que el proyecto fue tema de conversación dentro de su propia familia, ya que mantuvo reuniones con su padre, productor de la ficción original, y con su hermano Diego. Según contó, el interés por retomar la historia sigue vigente. "Lo querían hacer, sí. La idea era hacerlo. De hecho, se está hablando también ahora", contó Sebastian.

Sebastián Estevanez y Carina Zampini Una de las duplas más icónicas de las ficciones nacionales. Instagram Sebastian.estevanez. Más allá de la ilusión por un eventual regreso de Dulce amor, el actor también se refirió al presente de la televisión argentina y lamentó la escasa producción de ficciones nacionales. "Me da bronca, impotencia, me duele, me molesta, me encantaría que haya. Más allá de que yo trabaje, me encantaría ver a ficción", reconoció el artista.