De galán de telenovelas a un rubro totalmente inesperado: la nueva vida de Sebastián Estevanez
En una entrevista para Puro Show, Estevanez se sinceró sobre el radical cambio de vida que eligió tras dejar atrás los sets de grabación.
La posibilidad de volver a ver juntos a Carina Zampini y Sebastián Estevanez en la pantalla sigue despertando expectativas entre los seguidores de Dulce amor. Aunque el proyecto aún no se concretó, el actor confirmó que existieron conversaciones para avanzar con una nueva propuesta vinculada a la exitosa ficción.
Durante una entrevista con Puro Show, el actor reconoció que hubo acercamientos para concretar el reencuentro laboral con su histórica compañera. "Hubo como un approach", comentó el artista, dejando en claro que la idea le resulta atractiva.
Esto fue lo que dijo Sebastián Estevanez en Puro Show
Además, explicó que no necesariamente se trataría de una novela tradicional, ya que se evaluaron distintas alternativas para el formato. "Estaría bueno también por ahí hacer teatro, hacer un formato tipo serie. Se habló y después medio que se enfrió, así que vamos a ver qué onda...", comentó Estevanez
El actor también reveló que el proyecto fue tema de conversación dentro de su propia familia, ya que mantuvo reuniones con su padre, productor de la ficción original, y con su hermano Diego. Según contó, el interés por retomar la historia sigue vigente. "Lo querían hacer, sí. La idea era hacerlo. De hecho, se está hablando también ahora", contó Sebastian.
Más allá de la ilusión por un eventual regreso de Dulce amor, el actor también se refirió al presente de la televisión argentina y lamentó la escasa producción de ficciones nacionales. "Me da bronca, impotencia, me duele, me molesta, me encantaría que haya. Más allá de que yo trabaje, me encantaría ver a ficción", reconoció el artista.
De todas maneras, valoró el espacio que las producciones argentinas encontraron en las plataformas digitales. "Está bueno, ¡por lo menos es algo!", expresó Estevanez.
A qué se dedica Sebastián Estevanez hoy en día
Actualmente, Sebastián Estevanez se encuentra alejado de los sets de grabación y enfocado en otra actividad laboral. "Estoy ligado a la construcción", explicó el actor, aunque aclaró que no descarta regresar a la actuación si aparece una propuesta que realmente lo motive.
Por último, contó que comparte ese emprendimiento con su esposa, Ivana. "Estoy con mucho trabajo, por suerte. Trabajo con Ivana, y hacemos alguna casa, una refacción, vendemos algún lote", afirmó el artista.