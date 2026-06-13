Tenía 18 años y fue su padrastro: Fernán Mirás reveló su impensado vínculo con una famosa actriz

El actor estuvo en Otro día perdido y recordó cómo fue ser padrastro de una reconocida artista cuando él tenía solo 18 años.

La visita de Fernán Mirás a Otro día perdido dejó lugar para una charla íntima sobre una relación familiar poco convencional que mantiene desde hace décadas con Violeta Urtizberea. El actor recordó cómo nació ese vínculo y explicó por qué sigue siendo tan importante en su vida.

El tema surgió luego de que, semanas atrás, la propia actriz revelara en el programa de Mario Pergolini que Mirás había sido su padrastro durante la infancia. "Fue su novio durante 5 años y Fernán vivió con nosotras 5 años y fue mi padrastro y después nos vimos toda la vida, es una persona que quiero mucho pero él, como era un niño, jugaba mucho conmigo, como que mi recuerdo más lúdico de actuación es con Fernán", recordó Violeta en ese entonces.

Esto fue lo que contó Fernán Mirás sobre Violeta Urtizberea en Otro día perdido Fernán Mirás Recordó Cuando Fue Padrastro De Violeta Urtizberea Ahora fue él quien aportó detalles sobre aquella etapa. Mientras repasaban la historia, el conductor se mostró sorprendido cuando el invitado contó cómo comenzó todo. "Yo tenía 18 años y estaba en pareja con la madre", relató el artista.

"Salí con la madre de Viole y conviví con ella. La conocí a los tres años y viví con su familia hasta los ocho", explicó Fernán.

Fernán Mirás en Otro día perdido 2 El actor tenía apenas 18 años cuando se convirtió en el padrastro de Violeta Urtizberea. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Mis hijos, al día de hoy, me preguntan por mi hijastra. La verdad es que nos seguimos viendo toda la vida", comentó Mirás, dando cuenta del cariño que aún existe entre ambos.