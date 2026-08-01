¡On fire! Zaira Nara se adelantó al verano y paralizó Ibiza con sus bikinis más pequeñas: así posó para las fotos

La modelo aprovechó su estadía en las playas españolas para lucir los trajes de baño que protagonizarán la próxima temporada.

El pañuelo marrón en la cabeza se convirtió en el complemento estrella de su look. / Instagram @zaira.nara

Consolidada como una referencia indiscutida dentro del mundo de la moda, Zaira Nara volvió a acaparar todas las miradas. En medio de un descanso por las playas europeas, la modelo eligió Ibiza como escenario para presentar los modelos de trajes de baño que dominarán la próxima temporada estival.

Una sirena en Ibiza con las mejores bikinis A través de sus redes sociales, la conductora lució una variada selección de trajes de baño que van desde tonos neutros hasta propuestas más llamativas. Una de las opciones más elogiadas fue un diseño amarillo con textura y frunces, confeccionado con corpiño triangular y bombacha colaless de tiras finas.

Zaira Nara deslumbró en Ibiza con un traje de baño amarillo texturado. Instagram @zaira.nara Fiel a su impronta relajada, la influencer acompañó ese estilismo con el cabello húmedo y el rostro completamente al natural.

La modelo aprovechó su estadía en las playas españolas para lucir los trajes de baño que protagonizarán la próxima temporada. Instagram @zaira.nara Asimismo, Zaira Nara no dejó de lado las alternativas clásicas e incluyó conjuntos en color negro de corte minimalista. A estos looks de agua les sumó prendas complementarias como minishorts deportivos al tono, pañuelos de seda anudados en la cabeza y anteojos de sol con formato ovalado.

La influencer combinó conjuntos de dos piezas con prendas informales y accesorios que prometen ser un éxito. Instagram @zaira.nara La colección veraniega exhibida por la artista también incorporó estampados geométricos en blanco y negro, junto a diseños con arandelas metálicas en el frente del corpiño. De esta manera, la referente fashionista dejó en claro cuáles serán los complementos clave para disfrutar de las jornadas de sol y mar.