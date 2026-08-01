Una querida exparticipante de Gran Hermano fue internada de urgencia tras un preocupante estudio médico

Tras días de ausencia en las redes, la influencer explicó el motivo de su hospitalización y trajo calma sobre su evolución.

Denisse González encendió las alarmas entre sus miles de seguidores al confirmar que se encuentra internada. La exparticipante de Gran Hermano acudió a realizarse un chequeo médico de rutina, pero un resultado inesperado obligó a los profesionales a dejarla bajo observación.

Denisse González contó los motivos por los que debió quedar internada en una clínica. Captura Instagram @denisse_belen_gonzalez A través de sus historias de Instagram, la joven decidió romper el silencio para llevar tranquilidad. “Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento”, explicó sobre su estado.

La influencer no ocultó la angustia que vivió en las primeras horas del diagnóstico. “Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca”, confesó ante su audiencia.

Las medicaciones comenzaron a elevar sus valores sanguíneos tras tocar un piso preocupante. Captura Instagram @denisse_belen_gonzalez En ese sentido, detalló la severidad de su cuadro clínico y la evolución favorable de sus últimos análisis. “Una persona normalmente tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000 y, después de dos días de tratamiento, ya subieron a 18.000. Todavía falta para que vuelvan a un valor normal”, indicó.

Bautista, su novio, y una hermosa declaración de amor Ante esta situación, su pareja, Bautista Mascia, se mantuvo a su lado en el centro médico. El uruguayo publicó una foto juntos y le dedicó emotivas palabras: “Sos la persona más fuerte que conozco. Ya falta menos para que estés de nuevo haciendo reír a todos como siempre. Te amo”.