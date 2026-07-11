El osado destape de Zaira Nara para inaugurar su nuevo baño: poca ropa y con mucho glam

Con prendas de una reconocida firma italiana y diseños de su colección cápsula, la conductora deslumbró a sus millones de seguidores.

Luego de recorrer diferentes ciudades de los Estados Unidos alentando a la Selección Argentina y consolidarse como una de las referentes de la estética blokecore, Zaira Nara regresó a Buenos Aires. Lejos de tomarse un descanso, la modelo sorprendió a su comunidad digital con un importante anuncio laboral y una sesión fotográfica muy comentada.

Zaira Nara eligió los rincones de su flamante estudio en Buenos Aires como escenario para su última campaña. Instagram @zaira.nara La conductora inauguró de forma oficial su propio estudio profesional dedicado de manera exclusiva a la creación de contenidos. Para celebrar la apertura de este espacio diseñado a su medida, la menor de las hermanas Nara decidió posar frente a las cámaras desde un rincón muy particular de la locación: el baño principal.

Un baño especial, fotos especiales Junto a una vistosa bañadera de color rosa, Nara posó utilizando un culotte blanco de la marca italiana Intimissimi, firma de indumentaria interior que acaba de concretar su desembarco comercial en el mercado argentino. Para añadirle impacto a las postales, Zaira redobló la apuesta al mostrarse en topless, cubriéndose con los brazos y sumando una toalla color camel anudada en su cabeza.

Tras su paso por las tribunas de los Estados Unidos, la influencer retomó sus compromisos comerciales en el país. Instagram @zaira.nara Desde el mismo sector y aprovechando la iluminación natural del ambiente, la empresaria también se fotografió cerca de la ducha. En este segundo bloque de imágenes, mantuvo la prenda interior pero incorporó un suéter en tono beige perteneciente a su colección cápsula para la marca Caro Criado.