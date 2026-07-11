Dolor en la música mundial: murió un legendario cantante a los 86 años

El icónico artista falleció tras una larga batalla contra una dura enfermedad, dejando un legado imborrable en la cultura popular.

El plano musical internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Peppino di Capri a los 86 años. El emblemático artista italiano, uno de los máximos exponentes de la canción romántica y el pop de los años 60 y 70, perdió la vida luego de atravesar una larga lucha contra una dura enfermedad.

Nacido bajo el nombre de Giuseppe Faiella, el intérprete se consolidó en la historia como el responsable de globalizar grandes clásicos de la cultura popular como Roberta o Champagne, piezas que cruzaron las fronteras europeas y se instalaron de forma definitiva en el cancionero de diversos países, incluida la Argentina.

Peppino di Capri se consagró como uno de los máximos referentes de la balada y el pop romántico en el plano internacional. Archivo Su funeral se llevará a cabo este domingo a las 17 en la iglesia de Santo Stefano, ubicada a metros de la célebre Piazzetta de Capri. Este sitio representa la isla que lo vio nacer el 27 de julio de 1939 en el seno de una familia humilde, y el lugar elegido para pasar sus últimos días acompañado por su entorno más íntimo.

La histórica de un icónico artista italiano El principal mérito de la carrera de Di Capri fue transformar la clásica tonada de su región. “Cantó la Dolce Vita, los veranos en el mar, los grandes amores y las nostalgias. Con él la canción napolitana aprendió a dialogar con el rock’n’roll norteamericano, el twist, el jazz y el pop internacional sin perder su propia identidad”, reflejó la prensa europea al respecto.