Ha muerto a los 75 años Bonnie Tyler, la cantante británica de voz ronca

Bonnie Tyler ganó fama mundial con su hit 'Total Eclipse of the Heart'. Hoy se comunicó que la cantante ha muerto en un hospital de Portugal.

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años, según un comunicado en su página web. Tyler falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.

"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", agregaron.

"Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza la nota sobre la cantante.

Bonnie Tyler: la cantante y su carrera La cantante ha protagonizado una carrera de casi medio siglo en la música. Dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como 'It's a Heartache' y 'Total Eclipse of the Heart'.

La cantante Bonnie Tyler recibía un tratamiento y hoy se supo que ha muerto. La artista había sido sometida hace unas semanas a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.