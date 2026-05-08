Preocupación mundial por Bonnie Tyler: la cantante está en coma inducido tras una operación de urgencia

El mundo del espectáculo internacional se encuentra en vilo tras conocerse el delicado estado de salud de Bonnie Tyler . La cantante galesa, dueña de una voz rasposa que marcó a fuego la década del 80, permanece internada en coma inducido en un hospital de Faro, Portugal.

La cantante de 74 años se encontraba disfrutando de su residencia en el Algarve cuando comenzaron los síntomas.

Lo que comenzó como una molestia abdominal en su residencia de descanso el pasado 30 de abril, derivó en un cuadro de extrema gravedad que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

Según el reporte oficial de su equipo de comunicación, la artista de 74 años sufrió una perforación intestinal como consecuencia de un apéndice reventado. Si bien la operación inicial fue calificada como exitosa por sus allegados en un primer momento, el cuadro clínico sufrió un retroceso drástico durante la jornada del miércoles 6 de mayo.

Robert Sullivan, esposo de la artista, se mantiene firme junto a ella en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Esta descompensación llevó a los profesionales médicos a tomar la decisión de inducirla al coma para permitir que su organismo descanse y facilitar la asistencia mediante un respirador artificial.

Actualmente, el diagnóstico de la intérprete de clásicos como Holding Out for a Hero se mantiene bajo reserva médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En este difícil proceso, Tyler cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, Robert Sullivan, con quien cumplió medio siglo de matrimonio el año pasado y quien permanece en el centro de salud monitoreando cada avance.

bonnie tyler internada (1) Los éxitos Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero volvieron a sonar en las redes como apoyo a la cantante. Instagram @bonnietylerofficial

La noticia impactó de lleno en la industria musical, especialmente porque Bonnie Tyler tenía previsto iniciar una ambiciosa gira europea este mismo mes, con fechas confirmadas en Malta y Alemania. Aunque todavía no se ha emitido un comunicado oficial sobre la cancelación definitiva de los conciertos, la prioridad absoluta hoy es la evolución de su estado general.