Preocupación mundial por Bonnie Tyler: la cantante está en coma inducido tras una operación de urgencia
La leyenda galesa sufrió una perforación intestinal en su casa del Algarve y permanece monitoreada en la unidad de cuidados críticos.
El mundo del espectáculo internacional se encuentra en vilo tras conocerse el delicado estado de salud de Bonnie Tyler. La cantante galesa, dueña de una voz rasposa que marcó a fuego la década del 80, permanece internada en coma inducido en un hospital de Faro, Portugal.
Lo que comenzó como una molestia abdominal en su residencia de descanso el pasado 30 de abril, derivó en un cuadro de extrema gravedad que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.
Una complicación inesperada en cuidados intensivos para Tyler
Según el reporte oficial de su equipo de comunicación, la artista de 74 años sufrió una perforación intestinal como consecuencia de un apéndice reventado. Si bien la operación inicial fue calificada como exitosa por sus allegados en un primer momento, el cuadro clínico sufrió un retroceso drástico durante la jornada del miércoles 6 de mayo.
Esta descompensación llevó a los profesionales médicos a tomar la decisión de inducirla al coma para permitir que su organismo descanse y facilitar la asistencia mediante un respirador artificial.
Actualmente, el diagnóstico de la intérprete de clásicos como Holding Out for a Hero se mantiene bajo reserva médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En este difícil proceso, Tyler cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, Robert Sullivan, con quien cumplió medio siglo de matrimonio el año pasado y quien permanece en el centro de salud monitoreando cada avance.
La noticia impactó de lleno en la industria musical, especialmente porque Bonnie Tyler tenía previsto iniciar una ambiciosa gira europea este mismo mes, con fechas confirmadas en Malta y Alemania. Aunque todavía no se ha emitido un comunicado oficial sobre la cancelación definitiva de los conciertos, la prioridad absoluta hoy es la evolución de su estado general.