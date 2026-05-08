Así baila Emilia Mernes muy cerca de la cámara y con paños menores en un video polémico
La artista se convirtió en blanco de comparaciones despectivas tras la difusión de imágenes grabadas por ella misma que se hicieron virales en X.
En el universo de las redes sociales, el tiempo parece ser una dimensión relativa. Emilia Mernes, una de las máximas referentes del género urbano, se encuentra hoy involuntariamente en el ojo de una tormenta digital.
La viralización de un video donde se la ve bailando al ritmo de Chosen no solo alcanzó millones de visualizaciones en tiempo récord, sino que encendió una mecha de debates éticos, tecnológicos y, lamentablemente, de una violencia verbal inusitada.
La verdad del video hot de Emilia Mernes
La calidad del material y la perfección estética de la cantante frente al espejo llevaron a una gran parte de la comunidad virtual a una conclusión apresurada: el video era producto de la Inteligencia Artificial. Bajo la sospecha de que ninguna figura humana podía moverse con tal precisión estética, las teorías sobre filtros avanzados de IA inundaron las secciones de comentarios.
"Ojalá sea IA, no puede ser tan ridícula", lanzaron algunos usuarios, mezclando el escepticismo tecnológico con una crítica personal directa hacia la artista. Sin embargo, el hostigamiento escaló hacia terrenos mucho más oscuros.
Fueron los propios seguidores de la cantante quienes, con una mirada casi forense, lograron desarticular la controversia. Al analizar cuadro por cuadro, los fanáticos notaron un detalle irrefutable: la ausencia de los tatuajes que Emilia luce actualmente en sus brazos y manos. Este hallazgo confirmó que no se trata de una creación de software moderno, sino de un video antiguo, grabado en los primeros años de su carrera y mucho antes de su consolidado romance con Duki.