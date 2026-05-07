Pilar Smith sacó a la luz una información que sorprendió a todos y no dudó en contar los motivos que terminaron en un enorme conflicto.

Pilar Smith sorprendió a Ángel de Brito y a todo LAM luego de compartir un fuerte dato que involucra a un conocido canal de televisión. La panelista del programa de América fue contundente al revelar todos los detalles.

"Hubo llanto y los gritos sonaban en la redacción de un canal, es televisión y también gráfica. Estamos hablando de Net TV", comenzó diciendo la periodista y sostuvo que la información le llegó de una fuente confiable.

"Hay una persona que lo vivió y lo escuchó con lo cual yo le creo. Es una guerra entre un hombre y una mujer", sentenció Pilar Smith. Posteriormente decidió dar los nombres de estas figuras que pelearon fuertemente.

Fuerte pelea en una canal de televisión Fuertes gritos: revelaron detalles de una dramática pelea en un conocido canal

"Ellos son Tomás Dente quien está cansado de Andrea Bisso. Totalmente sacado porque dice que permanentemente Andrea tiene problemas con los panelistas y le rebalsó la situación", comentón la panelista de LAM.