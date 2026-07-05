A un mes de la muerte del Indio Solari: la inédita foto compartida por su familia un día antes de la tragedia

A través de la cuenta oficial del cantante, su círculo más íntimo conmovió a los fanáticos con una postal de entrecasa y un sentido mensaje.

A un mes de la dolorosa partida del Indio Solari y aquel 5 de julio que paró al país, su familia decidió romper el silencio virtual para compartir con sus cientos de miles de seguidores un recuerdo muy especial. A través de la cuenta oficial de Instagram del artista, se publicó una imagen inédita que muestra la intimidad de los últimos días del artista.

En la fotografía se lo puede ver al Indio disfrutando del aire libre en un jardín, caminando con la ayuda de su bastón y luciendo su inconfundible estilo: anteojos oscuros, una camisa estampada, un largo sobretodo negro y pantalones bordó.

La postal que emocionó las redes Indio Solari un día antes de su muerte. IG @indiosolarioficial Sin embargo, lo que más conmovió a los fanáticos fue el breve pero profundo texto que acompañó la postal: "Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito... V y B".

Las iniciales con las que se firma la dedicatoria corresponden a Virginia, alias Viru (su compañera de toda la vida) y a Bruno, su hijo, quienes decidieron homenajearlo compartiendo esta imagen tomada apenas unas horas antes del trágico desenlace.