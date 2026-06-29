Indio Solari en Mendoza 2013: el concierto que unirá a miles para ayudar a Venezuela

Ricoteros en acción: cómo ver el show más épico del Indio y colaborar con los damnificados en Venezuela.

La música del Indio Solari se convierte en refugio y motor de auxilio en los momentos más oscuros. La comunidad de seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota activó una movilización digital. El motivo principal es brindar apoyo urgente a las víctimas de los recientes y devastadores terremotos en Venezuela.

Indio Solari en Mendoza Una transmisión especial unirá a miles de fanáticos sin importar las distancias geográficas. Se emitirá en vivo el mítico concierto del Indio Solari en Mendoza, celebrado originalmente en el año 2013. Este evento, recordado por su clima extremo de frío y nieve, volverá a hacer historia en la plataforma YouTube.

Los organizadores independientes de esta iniciativa buscan canalizar la pasión musical hacia un fin netamente humanitario. El llamado a unirse se extiende a toda la sociedad, superando las fronteras del movimiento ricotero tradicional. Las víctimas de los sismos necesitan insumos básicos, atención médica urgente y reconstrucción inmediata de sus hogares.

La gestión del evento digital corre por cuenta de las cuentas comunitarias @joakohitoshi.mf y @siemprericoteros956. Ambos perfiles coordinan la logística técnica para asegurar una señal estable y de libre acceso para todo el mundo. En los próximos días se darán a conocer los detalles específicos sobre las fundaciones que recibirán las donaciones.