Las mejores plantas para tu habitación que purifican el aire y atraen la armonía

Duerme mejor y reduce el estrés: las cuatro plantas que transformarán tu dormitorio en un oasis de paz.

El aire que respiras mientras duermes en tu habitación define por completo la calidad de tu descanso diario. Las plantas en el dormitorio reducen drásticamente los niveles de ansiedad nocturna.

El mapa de plantas para transformar tu descanso La Sansevieria o planta de la serpiente es ideal para colocarla justo al lado de la ventana. Esta especie destaca porque libera oxígeno de forma continua durante toda la noche mientras absorbe el dióxido de carbono. Su resistencia la hace perfecta para interiores, requiriendo muy poca luz directa y riegos bastante espaciados en el tiempo.

El Espatifilo, conocido popularmente como cuna de Moisés, debe ubicarse en las esquinas más sombrías del cuarto. Esta planta tiene la capacidad científica de filtrar los contaminantes volátiles más comunes presentes en el mobiliario moderno. Además, eleva la humedad ambiental de forma natural, aliviando problemas respiratorios y sequedad en la garganta.

Con unos simples pasos la cuna de Moisés florecerá más rápido Foto: SHUTTERSTOCK La Lavanda despliega su máximo potencial si la colocas directamente sobre tu mesa de noche principal. El aroma natural que desprenden sus hojas y flores disminuye el ritmo cardíaco y estabiliza la presión arterial. Su cercanía física al colchón garantiza que percibas sus propiedades sedantes desde el momento en que te acuestas.