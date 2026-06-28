Cómo crear profundidad visual en espacios verdes pequeños

Árboles livianos, senderos, desniveles y plantas en capas permiten sumar profundidad visual a un jardín pequeño sin realizar obras.

Musgo y rocas de colores vibrantes en una maceta pintada con diseño floral, que muestra un intrincado mini jardín.

El tamaño real de un jardín no siempre coincide con la sensación que transmite. Paisajistas especializados utilizan recursos de diseño para generar profundidad visual y hacer que patios y espacios verdes parezcan mucho más amplios. La elección correcta de plantas, recorridos y perspectivas suele producir mejores resultados que ampliar la superficie.

Los senderos curvos hacen que los espacios pequeños parezcan más extensos. guiadejardineria.com Las claves que hacen que un jardín parezca mucho más grande Uno de los recursos más utilizados en el paisajismo consiste en distribuir la vegetación por capas. Las lavandas, salvias, romeros rastreros y gramíneas ornamentales ocupan el primer plano, mientras que árboles livianos como el olivo ornamental, el árbol de Judea o la acacia de Constantinopla se ubican al fondo para generar sensación de distancia.

Esta técnica, muy empleada en proyectos de decoración exterior, funciona especialmente bien en jardines de Mendoza, donde predominan las especies de bajo consumo hídrico.

Con una buena combinación de plantas, senderos y distintos niveles, un espacio verde pequeño puede parecer mucho más amplio y atractivo. @mgsimonovich Los recursos que usan los paisajistas para crear profundidad Los senderos curvos, los canteros elevados, las pérgolas livianas y los cambios de nivel ayudan a romper la monotonía y multiplican las perspectivas del jardín. A esto se suma el uso de especies como Stipa tenuissima, Festuca glauca, Santolina y Lavanda, que aportan movimiento, textura y distintos tonos de verde.

Estas soluciones de paisajismo y decoración son habituales en jardines mediterráneos y xerófilos, un estilo que se adapta especialmente bien a las condiciones climáticas de Mendoza.