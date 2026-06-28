El pueblo de Córdoba donde el paisaje recuerda a los Alpes europeos

En este pueblo de Córdoba , el paisaje cambia por completo respecto a otras regiones de la provincia. Villa Berna combina bosques de coníferas, caminos de montaña y construcciones de inspiración centroeuropea en una de las zonas más pintorescas del valle de Calamuchita.

La localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial 109, entre Villa General Belgrano y La Cumbrecita. Rodeado de sierras y vegetación, el pueblo mantiene un perfil tranquilo y una escala reducida que lo convirtió en una escapada muy buscada por quienes priorizan el contacto con la naturaleza.

Su historia está estrechamente vinculada a la inmigración europea. A mediados del siglo XX llegaron familias provenientes de Suiza, Alemania, Austria e Italia, que dejaron su huella tanto en la arquitectura como en las costumbres y en la gastronomía que todavía caracteriza al pueblo.

Uno de los mayores atractivos de Villa Berna es su entorno natural. Bosques de pinos, robles y otras especies introducidas conviven con la vegetación serrana, generando un paisaje que durante el otoño cambia completamente de color y ofrece algunas de las imágenes más llamativas de Calamuchita.

El pueblo también funciona como punto de partida para recorrer senderos de montaña, arroyos y caminos rurales que atraviesan la región. La cercanía con La Cumbrecita, el cerro Champaquí y otros destinos serranos permite complementar la visita con excursiones de distinta dificultad.

La tranquilidad es otro de los rasgos que mejor definen a Villa Berna. Las calles de poco tránsito, las cabañas integradas al bosque y el ambiente serrano hacen que el ritmo cotidiano sea muy diferente al de otros centros turísticos de Córdoba.

La gastronomía también refleja el origen de la localidad. En distintos establecimientos es posible encontrar preparaciones centroeuropeas, productos regionales y recetas tradicionales que se mantienen desde hace generaciones.

Por eso Villa Berna se convirtió en uno de los rincones más especiales de Calamuchita. Entre bosques, sierras y una identidad marcada por la inmigración europea, este pueblo cordobés ofrece un paisaje que sorprende desde el primer momento.