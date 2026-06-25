De Córdoba al mundo: cuál es el pueblo cordobés que busca ser elegido como uno de los mejores del planeta

Villa General Belgrano vivió una jornada histórica para su trayectoria turística global. Este jueves 25 de junio, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, la comunidad celebró formalmente su reconocimiento como Best Tourism Village , una distinción internacional impulsada por ONU Turismo que premia a los pueblos rurales que destacan por su desarrollo sostenible, la preservación de su identidad cultural y el compromiso comunitario.

El acto oficial contó con la presencia del intendente local, Oscar Santarelli ; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani ; y el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni , entre otras autoridades del sector público y privado.

La distinción no fue azarosa. La localidad del Valle de Calamuchita fue seleccionada para representar a Córdoba en la edición 2026 tras un exhaustivo proceso de evaluación a cargo de los equipos técnicos de la Nación, que analizaron un total de 56 postulaciones provenientes de 19 provincias argentinas .

A lo largo de los años, Villa General Belgrano logró consolidar un modelo turístico basado en sus tradiciones, su fisonomía centroeuropea, su gastronomía y una gestión enfocada en el cuidado del entorno natural.

"La selección de Villa General Belgrano como representante de Córdoba y de la Argentina es un reconocimiento al trabajo sostenido para potenciar las tradiciones y consolidar un desarrollo sustentable. Este programa permite mostrar al mundo la autenticidad de nuestras comunidades", destacó Darío Capitani durante el evento.

El pueblo de Villa General Belgrano combina arquitectura alpina con el paisaje serrano de Córdoba.

GVGB

La lista: los 8 pueblos argentinos que buscan hacer historia en 2026

Villa General Belgrano no estará sola en esta aventura internacional. Integra una selecta lista de ocho destinos argentinos elegidos para competir ante pueblos de los cinco continentes:

Villa General Belgrano (Córdoba)

Cachi (Salta)

El Trapiche (San Luis)

Mar de las Pampas (Buenos Aires)

Puerto Pirámides (Chubut)

Tafí del Valle (Tucumán)

Villa Sanagasta (La Rioja)

Zenón Pereyra (Santa Fe)

¿Cuándo se define el premio mayor?

La convocatoria de ONU Turismo busca visibilizar a aquellos destinos que preservan sus estilos de vida rurales y sus patrimonios de manera auténtica, bajo modelos sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales.

La cuenta regresiva ya comenzó: la ceremonia de premiación internacional se realizará en diciembre de 2026, mes en el que ONU Turismo anunciará oficialmente cuáles son los pueblos distinguidos de esta edición. Para Villa General Belgrano y la provincia de Córdoba, la nominación ya representa una vidriera inigualable para posicionarse con fuerza en el radar del turismo internacional.