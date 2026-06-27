El impresionante pueblo patrio escondido en Córdoba que te transporta directo al siglo XVIII

Los Reartes es uno de los destinos más fascinantes de Valle de Calamuchita para las vacaciones de invierno. El lugar combina ríos cristalinos, arquitectura colonial, desfiles gauchos y gastronomía criolla.

Córdoba alberga un pueblo con oasis de ríos, grandes arboledas y playas que en la época colonial fue uno de los más visitados. Esa gran afluencia de personas se refleja en su arquitectura ya que cuenta con grandes casonas de ventanas amplias, entradas altas y faroles cerca.

Los Reartes es el pueblo más antiguo del Valle de Calamuchita y sorprende con su combinación de entornos naturales con ríos cristalinos y un patrimonio histórico colonial que le dio el nombre de "Pueblo Patrio". Gracias a estas características se ha convertido en uno de los destinos más recomedados para las próximas vacaciones de invierno.

Un pueblo con estilo colonial y tradiciones criollas Los turistas aseguran que caminar por sus calles te transporta directamente a prinicpios del siglo XVIII. El pueblo conserva sus construcciones antiguas, pero la emblemática capilla de la Purísima Inmaculada Concepción es una parada casi obligatoria. El templo tiene sus muros de adobe y barro, tejado colonial a dos aguas, un antiguo sillón frailero, un arcón de la época y la imagen de la Purísima Inmaculada Concepción.

El estilo colonial del pueblo. Los Reartes Al ser declarado "Pueblo Patrio", el lugar mantiene vivas las costumbres de antaño como desfiles gauchos. Durante el evento se puede apreciar vestimentas tradicionales, estandartes, pruebas de riendas, carreras de sortijas y otras demostraciones tradicionales.

La cocina tradicional también es recordada por el pueblo cordobés. Es habitual encontrar grandes almuerzos comunitarios con comidas como locro, estofado de cordero, empanadas criollas y carne con cuero.