El "patrono" de la Selección argentina: la propuesta que se suma a la fiebre mundialista

La cuenta regresiva hacia una nueva Copa del Mundo ya despertó la fiebre mundialista y, como ocurre cada cuatro años, las cábalas vuelven a ocupar un lugar central entre los hinchas argentinos. Desde Córdoba surgió la propuesta de combinar historia futbolística, turismo y fe religiosa de la mano de un "patrono oficial de la Selección Argentina ".

La iniciativa coincide con otro acontecimiento emblemático: el 48° aniversario del estadio Mario Alberto Kempes, uno de los escenarios deportivos más importantes del país y un verdadero lugar de peregrinaje futbolero para miles de visitantes.

Mientras la ilusión de conquistar una cuarta estrella crece entre los argentinos, Córdoba busca posicionarse como un destino donde el deporte y la espiritualidad se entrelazan en una experiencia única.

El estadio Mario Alberto Kempes comenzó a construirse en 1975 con el objetivo de convertirse en una de las sedes del XI Campeonato Mundial de Fútbol Argentina 1978.

Su inauguración tuvo lugar el 16 de mayo de 1978 con un partido entre la Selección Argentina y un combinado de la Liga Cordobesa, encuentro que terminó con un triunfo por 3 a 1 para el equipo dirigido por César Luis Menotti.

A lo largo de aquel Mundial, el estadio recibió a algunas de las selecciones más importantes del planeta. Alemania Federal, Austria, Holanda, México, Túnez, Escocia, Perú e Irán disputaron partidos sobre un césped que todavía hoy conserva un valor simbólico para miles de aficionados.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 21 de junio de 1978, cuando Austria derrotó a Alemania Federal en la segunda ronda del torneo.

Aquella victoria significó el primer triunfo oficial de los austríacos sobre los alemanes desde 1931 y pasó a la historia bajo dos nombres completamente opuestos: en Austria se la recuerda como Das Wunder von Córdoba (El milagro de Córdoba), mientras que en Alemania quedó registrada como Die Schmach von Córdoba (La desgracia de Córdoba).

La trascendencia de aquel encuentro fue tan grande que, aún hoy, numerosos turistas austríacos consideran al estadio un sitio de peregrinación deportiva.

Un escenario que hizo historia

Otro de los partidos más destacados del certamen fue el que protagonizaron Holanda y Alemania el 18 de junio de 1978, considerado por gran parte de la prensa nacional e internacional como uno de los encuentros más vibrantes de aquella Copa del Mundo.

Con capacidad para 57 mil espectadores, el Kempes continuó consolidándose como uno de los grandes escenarios deportivos del país.

En las últimas décadas fue sede de encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas, partidos de la Selección Argentina y también recibió al superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

El estadio lleva el nombre de Mario Alberto Kempes, el histórico delantero apodado "El Matador", quien fue el máximo goleador del Mundial 1978 y una de las figuras fundamentales para la obtención del primer título mundial argentino.

Hoy el complejo alberga además un museo que puede visitarse mediante recorridos guiados por distintos sectores del estadio. Los horarios están disponibles en el sitio oficial de la Agencia Córdoba Deportes.

El santo que acompaña la Selección argentina

Aprovechando la cercanía del Mundial, la provincia impulsa una campaña que une la pasión futbolera con la fe popular.

Bajo el lema "Brochero, santo oficial de la Selección argentina", Córdoba invita a los hinchas a descargar una estampita digital del Cura Gaucho y adoptarla como una nueva cábala mundialista.

La propuesta también busca promover el Camino de Brochero, uno de los recorridos turísticos, culturales y espirituales más importantes del territorio provincial.

El circuito está dividido en cinco rutas principales y permite recorrer las distintas etapas de la vida y la obra de José Gabriel del Rosario Brochero, desde su infancia en Villa Santa Rosa de Río Primero hasta su extensa labor pastoral en la localidad que actualmente lleva su nombre.

Un recorrido entre la fe

El Camino de Brochero no solo constituye un homenaje a la figura del primer santo argentino nacido y formado en el país. También representa una oportunidad para descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de Córdoba.

Iglesias, capillas, senderos serranos y diversas obras impulsadas por el Cura Gaucho forman parte de un trayecto que mantiene vivo su legado entre generaciones de cordobeses.

Santo Cura Brochero. Foto: MDZ

La iniciativa propone una experiencia que integra historia, cultura, naturaleza y espiritualidad en un mismo recorrido.

Quienes quieran sumarse a la cábala mundialista y conocer más sobre la vida de Brochero pueden ingresar al sitio oficial del Camino de Brochero, donde es posible descargar la estampita digital y explorar los distintos circuitos turísticos disponibles.

Con la ilusión intacta de volver a ver a la Selección Argentina en lo más alto, Córdoba apuesta a ofrecer una alternativa distinta para acompañar el sueño colectivo: combinar la pasión por el fútbol con una tradición espiritual que, para muchos hinchas, puede convertirse en un nuevo amuleto rumbo a la cuarta estrella.