Mes del Cicloturismo: la original propuesta de Córdoba con recorridos en bici entre sierras y lagos

Córdoba puso en marcha en junio una de sus propuestas turísticas más atractivas del invierno con la celebración del Mes del Cicloturismo, una iniciativa que invita a recorrer la provincia en bici y descubrir paisajes serranos, caminos rurales y circuitos que bordean lagos y ríos.

Durante todo el mes, tanto ciclistas profesionales como aficionados podrán participar de una amplia agenda de actividades deportivas, recreativas y turísticas distribuidas en diferentes localidades cordobesas, consolidando a la provincia como uno de los principales destinos para esta modalidad de turismo sustentable.

La propuesta combina deporte, naturaleza y experiencias auténticas, permitiendo conocer pueblos con identidad propia, disfrutar de la gastronomía regional y recorrer algunos de los escenarios naturales más emblemáticos del territorio cordobés.

El crecimiento del cicloturismo responde también a una tendencia global vinculada a la movilidad sostenible. La Organización de las Naciones Unidas destaca a la bicicleta como un medio de transporte limpio, accesible y amigable con el ambiente, mientras que la Organización Mundial de la Salud subraya sus beneficios para la salud física y el bienestar general.

En el acto de apertura realizado en La Cumbre, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, resaltó el valor estratégico de esta actividad para el desarrollo provincial.

"El cicloturismo representa una forma distinta de descubrir Córdoba, conectando el deporte, la naturaleza y las experiencias en cada rincón de la provincia. Trabajamos junto a municipios y prestadores para seguir posicionando a Córdoba como un destino ideal para disfrutar durante todo el año", expresó.

Una de las principales características de la propuesta es su accesibilidad. No es necesario ser un ciclista experimentado para participar, ya que existen alternativas adaptadas a todos los niveles, desde circuitos familiares hasta exigentes travesías de montaña.

Recorrer Córdoba en bici

La programación incluye actividades en ciudades como Villa María, La Cumbre, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Almafuerte, Jesús María, Embalse, San Lorenzo, Villa Dolores, Villa Las Rosas, Villa Tulumba, Mina Clavero, Villa Giardino, Tanti, San Javier y Santa María de Punilla.

Entre las propuestas destacadas aparecen el RallyBike en Villa Dolores, paseos por la Reserva Tataupá en San Lorenzo, recorridos por rincones naturales en Jesús María, experiencias de cicloturismo rural en Villa María, circuitos familiares en Villa Las Rosas, la travesía al Puente de Quilpo en San Marcos Sierras y un city tour en bicicleta por Mina Clavero.

Además de fomentar hábitos saludables y el cuidado ambiental, la iniciativa busca fortalecer la actividad turística durante la temporada baja, incentivando la llegada de visitantes y generando movimiento económico en distintas regiones de la provincia.

Con sierras, valles, embalses y localidades cargadas de historia como escenario, Córdoba renueva su invitación a descubrir sus paisajes pedaleando y a vivir una experiencia que combina aventura, deporte y turismo en contacto directo con la naturaleza.