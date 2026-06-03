Día Mundial de la Bicicleta: conocé los numerosos beneficios de esta actividad

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta , una jornada que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de abril de 2018 con el objetivo de reconocer la contribución de la bicicleta como un medio de transporte sencillo, asequible, limpio y sostenible que beneficia la salud y el medio ambiente, y de fomentar su uso.

La primera celebración oficial tuvo lugar en 2018, y desde entonces cada 3 de junio se organizan diversas actividades como marchas en bicicleta, campañas educativas sobre la seguridad vial y eventos comunitarios que promueven el uso del transporte sostenible.

Andar en bicicleta, además de ser una forma de moverse que no contamina y que ahorra dinero en combustible o pasajes, es un ejercicio aeróbico de bajo impacto que fortalece el sistema cardiovascular, tonifica piernas y glúteos, y mejora la salud mental. Solo 30 a 45 minutos de pedaleo diario reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuyen el estrés y aceleran el metabolismo.

Del fortalecimiento cardiovascular a la liberación de endorfinas, un repaso por las razones para adoptar este hábito saludable.

Los beneficios físicos son numerosos: mejora la circulación, reduce el colesterol "malo" y disminuye a la mitad el riesgo de sufrir un infarto; al soportar gran parte del peso corporal sobre el sillín, es un ejercicio de bajo impacto que protege rodillas y tobillos frente a deportes más agresivos como correr, lo que lo convierte en una opción ideal para personas de todas las edades, incluso para aquellas que tienen problemas articulares.

Además, trabaja intensamente los cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, además de fortalecer la zona lumbar y abdominal para mantener el equilibrio, un beneficio que no solo mejora la apariencia física sino también la postura y la salud de la espalda a largo plazo.

En el plano de la salud mental y emocional, pedalear estimula la liberación de endorfinas y serotonina (conocidas como las hormonas de la felicidad), lo que combate la ansiedad y la depresión. Además, ayuda a regular el ritmo biológico natural del cuerpo, facilitando un sueño más profundo y reparador.

Bicicletas (16).JPG A diferencia de correr, la bicicleta soporta gran parte del peso corporal sobre el sillín, protegiendo las articulaciones de los impactos. Maximiliano Ríos/MDZ

La bicicleta, con su simplicidad y su eficiencia, es también un símbolo de libertad y autonomía, especialmente para quienes viven en ciudades donde el tránsito y la contaminación son problemas cotidianos, y su uso masivo contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un beneficio colectivo que trasciende al individuo.

Este 3 de junio, la invitación es a desempolvar la bicicleta que tal vez tengas guardada en el fondo del garaje, a subirte sin más excusas y a disfrutar de los beneficios que este medio de transporte ofrece, tanto para tu cuerpo como para tu mente y para el planeta que habitamos.