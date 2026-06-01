Día Mundial de la Leche: alertan que miles de niños no acceden a un alimento clave para su desarrollo

La leche en la primera infancia

La leche no es un alimento más en la dieta de un niño. Aporta grasas, proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo físico y cognitivo, y es uno de los alimentos más importantes en los procesos de recuperación nutricional de niños con diagnóstico de desnutrición, para su desarrollo físico y cognitivo. Sin embargo, para muchas familias que viven en situación de vulnerabilidad en el Norte argentino, garantizarla todos los días no es posible. Según mediciones propias de Haciendo Camino sobre las familias que acompaña, el 53% atraviesa inseguridad alimentaria. El 30% no cuenta con heladera ni sistema adecuado para conservar alimentos. En ese escenario, la desnutrición y el retraso en el desarrollo se convierten en una consecuencia casi inevitable. En nuestros Centros recibimos cada vez más familias con la angustia de no poder garantizar una correcta alimentación para sus hijos. La leche es uno de los primeros alimentos que falta.