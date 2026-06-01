Día Mundial de la Leche: alertan que miles de niños no acceden a un alimento clave para su desarrollo
Haciendo Camino advirtió que más de la mitad de las familias que acompaña sufre inseguridad alimentaria y lanzó una campaña solidaria.
En Argentina, 6 de cada 10 niños viven bajo la línea de pobreza. En ese contexto, Haciendo Camino, una ONG que trabaja hace 20 años en Santiago del Estero, Chaco y Salta, advierte que la inseguridad alimentaria en la primera infancia sigue siendo una de las problemáticas más urgentes y menos visibles del país.
La leche en la primera infancia
La leche no es un alimento más en la dieta de un niño. Aporta grasas, proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo físico y cognitivo, y es uno de los alimentos más importantes en los procesos de recuperación nutricional de niños con diagnóstico de desnutrición, para su desarrollo físico y cognitivo. Sin embargo, para muchas familias que viven en situación de vulnerabilidad en el Norte argentino, garantizarla todos los días no es posible. Según mediciones propias de Haciendo Camino sobre las familias que acompaña, el 53% atraviesa inseguridad alimentaria. El 30% no cuenta con heladera ni sistema adecuado para conservar alimentos. En ese escenario, la desnutrición y el retraso en el desarrollo se convierten en una consecuencia casi inevitable. En nuestros Centros recibimos cada vez más familias con la angustia de no poder garantizar una correcta alimentación para sus hijos. La leche es uno de los primeros alimentos que falta.
Una campaña para visibilizar y actuar
En el marco del Día Mundial de la Leche, que se celebra el 1 de junio, Haciendo Camino lanza una campaña de concientización y recaudación de fondos para sostener su Programa Desarrollo Infantil en Familia, que incluye control nutricional, estimulación temprana y acompañamiento a familias con niños en riesgo de desnutrición.
Quienes quieran sumar un aporte pueden hacerlo haciendo click aquí
En este Día Mundial de la Leche, Haciendo Camino reafirma su compromiso de combatir la desnutrición infantil y promover el acceso a una alimentación adecuada para todas las infancias del Norte argentino.