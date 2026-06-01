Ya rige el horario de invierno en el paso a Chile: hasta qué hora se puede circular

A partir de este lunes 1 de junio entra en vigencia el horario de invierno en el paso a Chile. Los detalles.

Ya rige el horario de invierno para cruzar a Chile.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado - con horario restringido - para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación.

A partir de este lunes 1 de junio, rige el horario de invierno en los complejos aduaneros. De esta manera, funcionará desde las 9 y hasta las 21 del lado argentino, y entre las 8 y las 20 del lado chileno.

Como sucede cada año, la medida forma parte de la transición hacia el régimen horario invernal que se aplica cada año en el principal paso fronterizo entre Mendoza y Chile, con el objetivo de adecuar la operatoria a las condiciones climáticas de la temporada.

Pronóstico para alta montaña Para este lunes, el pronóstico señala: "amanece seminublado. Se prevén precipitaciones débiles y de corta duración en el sector sur de la alta montaña a partir de las 19".

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes: