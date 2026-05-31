Comienza a regir el horario de invierno en el Paso Cristo Redentor: los detalles

Desde este lunes 1 de junio comenzará a regir el horario de invierno en el paso Cristo Redentor. A partir de esta medianoche los complejos aduaneros cerrarán.

El paso a Chile por el Cristo Redentor comenzará a operar con el horario de invierno.

Este domingo por la noche, en el Sistema Integrado Cristo Redentor se suspenderá el tránsito internacional por el corredor bioceánico. Además, también se informó que desde las 01:00 de este lunes 1 de junio (medianoche de Chile) los complejos aduaneros permanecerán cerrados y comenzará a regir el horario de invierno.

A partir de qué hora no se podrá circular La interrupción del tránsito se producirá a partir de las 23 en Uspallata, mientras que en el sector chileno la restricción comenzará a las 22 en Guardia Vieja. Por su parte, el cierre de los complejos aduaneros está previsto para la medianoche chilena (01:00hs de Argentina).

La medida forma parte de la transición hacia el régimen horario invernal que se aplica cada año en el principal paso fronterizo entre Mendoza y Chile, con el objetivo de adecuar la operatoria a las condiciones climáticas de la temporada.

De esta manera, desde el lunes 1 de junio el paso internacional funcionará entre las 9 y las 21 del lado argentino y entre las 8 y las 20 del lado chileno.