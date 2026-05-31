Escándalo en un torneo amateur: árbitros y jugadores desataron una batalla campal

El violento episodio ocurrió en un predio de la zona norte de Buenos Aires y quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

La pelea se desató luego de una discusión de la discusión de un equipo con árbitro.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde durante un reconocido torneo de fútbol 11 que se disputa en la zona norte de Buenos Aires, en uno de los complejos pertenecientes al organizador. En las imágenes, se observa a varias personas que se desempeñan como árbitros del certamen enfrentándose con algunos jugadores, tras lo que habría sido una discusión con uno de los equipos.

Los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales. Según trascendió, todo comenzó luego de un cruce entre integrantes de uno de los equipos y la terna arbitral del encuentro.

Los videos de la pelea en un torneo de fútbol Más tarde, la discusión continuó fuera de la cancha y derivó en una batalla campal en el predio. En las imágenes se ve a varios árbitros del torneo, vestidos de azul, increpando y luego peleando con algunas de las personas que participaban de la competencia.

Pelea Fútbol Amateur

Qué habría causado la pelea entre los árbitros y los jugadores De acuerdo con lo expresado por algunos usuarios tras la viralización de los videos, el conflicto se habría iniciado cuando varios jugadores, molestos con el desempeño de un árbitro, lo increparon. La situación continuó una vez finalizado el partido y terminó con otros árbitros interviniendo en defensa de su compañero.