"¡Mi mamá, por favor!": la desgarradora súplica de un niño durante una batalla campal en el fútbol mendocino

Un partido de fútbol femenino de la provincia de Mendoza terminó con una batalla campal que se originó entre las jugadoras de los equipos que disputaban el encuentro. El hecho quedó registrado en dos videos, en donde en uno de ellos se escucha de fondo la súplica de un niño que observaba las acciones.

El episodio ocurrió en la cancha del Club Cordón del Plata durante el encuentro que disputaban los primeros equipos de San Antonio y San José , correspondiente a la décima fecha del torneo femenino que organiza la Liga Tupungatina de Fútbol .

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Debido a la extrema violencia con la que se desarrollaban las acciones, el árbitro decidió detener el partido, lo que generó no sólo la batalla campal entre las jugadoras, sino también la reacción contra los jueces del cotejo, quienes fueron agredidos por allegados de ambas instituciones.

En uno de los videos registrados por el público presente puede escucharse el estremecedor pedido de un niño, cuya madre se encontraba en el tumulto que se originó entre los equipos de San José y San Antonio .

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“¡Mi mamá, mi mamá, por favor, me quiero ir afuera!”, alcanza a escucharse en la voz de un niño que intentaba ser calmado por otras mujeres mientras en el campo de juego su madre formaba parte del triste episodio.

Otro hecho de violencia en el Valle de Uco

El tremendo episodio ocurrido este sábado en Tupungato se suma a otro de similares características que aconteció la semana pasada en Tunuyán.

Violencia en el fútbol mendocino PORTADA Violencia en el fútbol mendocino

En el partido entre Sociedad y Academia, válido por la Liga Tunuyanina de Fútbol, los árbitros tuvieron que escapar de forma desesperada a los camarines y quedaron a centímetros de sufrir agresiones físicas por parte de jugadores y simpatizantes.