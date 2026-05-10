Los últimos serán los primeros. Inicio de los play off con sorpresas, individualidades destacadas y conductas indebidas

La primera jornada de los play off de la Liga Profesional resultó ser una caja de Pandora. Perdieron todos los equipos locales, que tuvieron esa condición por haber obtenido mayor puntaje en la fase previa.

En los tres partidos, amén de la tensión lógica por ser eliminatorios, hubo performances colectivas deslucidas inesperadas, expulsiones varias, algunas insólitas por conductas agresivas y también desempeños de jugadores en alto nivel.

1) Independiente Rivadavia vs Unión de Santa Fe: el conjunto mendocino finalizó como el de mayor puntaje y mejor juego de la fase clasificatoria del torneo Apertura. Reconocido por todos; tardíamente, como corresponde por la prensa nacional, los azules lucían como favoritos.

Unión, derrumbó todos los pronósticos. Sólido, concentrado todo el partido, superó con claridad al favorito y abortó tempranamente las ilusiones de una confiada parcialidad leprosa, dejándolos estupefactos.

A) Sebastián Villa , capitán, lució su brazalete con los colores colombianos, en el máximo campeonato argentino. Su desempeño estuvo acorde al de todo el semestre. Errático, sin desequilibrio individual, lejos del arco y con numerosos centros sin destino.

B) El equipo , por primera vez, apareció desconectado, superado colectivamente y con pocas ideas. Ningún jugador sobresalió.

C) Alfredo Berti apeló a todas las instancias para revertir lo que se veía derrota segura. Los últimos minutos envió como delantero centro al defensor Studer en pos de un cabezazo salvador. No se dio.

D) Mateo Del Blanco : el lateral volante santafesino brindó un partido completo, confirmando sus virtudes y lo que se espera de el. Imparable , incansable y ofensivamente con pase gol excelso y una conversión anulada por el VAR, reservada para pocos elegidos.

mateo del blanco

E) Cristian Tarragona: Luces y sombras. Convirtió un gol, con control y toque perfectos. Luchó todo el partido. Su conducta opacó un muy buen desempeño.

Simulador constante de lesiones, protestador sin motivos, reclamó con insistencia infracciones inexistentes, desmereciendo su actuación sin sentido.

Triunfo merecido del “tatengue” y decepción temprana, difícil de asimilar, para el pueblo leproso. Paso en falso imprevisto.

2) Boca Juniors vs Huracán: otra decepción y eliminación temprana para el inmenso pueblo xeneise. No termina de consolidar juego con el numeroso y calificado plantel que tiene. Pudo ganar, pero Merentiel y Giménez están erráticos para el arco y en ocasiones parecen torpes.

A) Errores inaceptable s le cuestan goles , como el primero de Huracán, a partir de un pase comprometido de su arquero Brey.

B) Leandro Paredes: el emblema y jugador más destacado, ha bajado su rendimiento y se muestra especialmente confrontativo y altanero los últimos partidos. Como si estuviera por encima. Debe volver a la realidad. Derrotas consecutivas, con desempeño en descenso son elocuentes. Se lo necesita pleno ante la proximidad del mundial.

leandro paredes

C) La Doce: aparece apagada, desconcertada, ni para demandar y empujar al equipo. Otro desencanto, hasta silencia sus cánticos enfervorizados.

D) El Globo : triunfo heroico y finalizando el partido con 9 jugadores varios minutos. Todos sus jugadores dieron entrega máxima y sobresalió su arquero Galindez y Romero por los penales. Volteó a otro favorito y de visitante.

Revancha : el entrenador Diego Martínez y el marcador/volante Blondel, se dieron un gustito . Sabor a miel.

3) Talleres vs Belgrano: el equipo pirata fue justo ganador, frente a una enfervorizada hinchada de Talleres que llenó el estadio Mario Kempes. Los nervios siempre le juegan mala pasada al equipo de Carlos Teves.

Pudieron ser más goles. Barrera para ello el arquero Guido Herrera.

A) Guido Herrera : capitán, va del cielo al infierno. Atajadas extraordinarias y conducta de chiquilín, que termina en expulsión, dejando a su equipo al finalizar con 9 jugadores. Veterano irresponsable.

Incomprensible la conducta de algunos jugadores con experiencia y valiosos para sus equipos.

4) La mayoría de los jugadores: deben erradicar su permanente conducta a la exageración en las faltas, simulación constante, reclamos a los árbitros, quejas y amontonamientos innecesarios.