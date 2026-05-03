¡Papelón total en Perú! Dos entrenadores argentinos casi se van a las manos tras el partido

El triunfo de Cienciano sobre Comerciantes Unidos en Perú terminó con un fuerte cruce entre DTs, que incluyó provocaciones, insultos y la intervención policial.

El cierre del partido entre Cienciano y Comerciantes Unidos, en Cusco, Perú, se desbordó por completo. El 1-0 agónico del local, conseguido en la última jugada, derivó en un escándalo entre los entrenadores argentinos Horacio Melgarejo y Claudio “Pampa” Biaggio que obligó a intervenir a la Policía.

Todo comenzó tras el gol de Neri Bandiera a los 100 minutos. En medio del festejo, Melgarejo, quien en la semana había sido noticia por un insólito cruce con periodistas peruanos, tuvo gestos y palabras hacia el banco rival que encendieron la bronca de Biaggio. Desde el cuerpo técnico visitante denunciaron provocaciones directas: “Sale y nos dice: ‘Así les quedo el ... ', ¿ese es el entrenador que ustedes tienen? Ustedes tienen una imagen. Cienciano es un club enorme, no merece el técnico de mier... que tienen”.

La situación no quedó ahí. Ya fuera del campo, el conflicto se trasladó al estacionamiento del estadio, donde Biaggio fue a buscar a su colega en medio de un clima caliente, con hinchas alrededor y presencia policial. La tensión fue contenida por colaboradores y efectivos de seguridad para evitar que pasara a mayores.

Escándalo entre DT argentinos tras un gol agónico en Perú y cruce en el estacionamiento Claudio Biaggio fue a buscar al entrenador rival al estacionamiento del estadio Claudio Biaggio fue a buscar al entrenador rival al estacionamiento del estadio Gustavo Adrianzén Romo

El episodio se dio en un contexto de alta presión. Cienciano venía de un triunfo en la Sudamericana y necesitaba sumar en el torneo local. A pesar de jugar con uno menos en el cierre por la expulsión de Maximiliano Amondarain, logró sostener la ventaja y quedar tercero con 26 puntos.