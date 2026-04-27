DNI electrónico gratis en mayo: quiénes pueden tramitarlo y dónde atenderán

El acceso al DNI electrónico volverá a estar en el centro de una campaña gratuita durante mayo. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Carabayllo, Perú, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Reniec, apunta a facilitar el trámite para sectores que suelen enfrentar más dificultades para obtener o renovar su documento.

La atención será presencial, con cupos diarios limitados y en días específicos, por lo que las autoridades recomendaron acudir con anticipación.

La campaña estará dirigida únicamente a dos grupos de la población: menores de edad, desde recién nacidos hasta los 17 años, y adultos mayores a partir de los 60 años. Según la información difundida, no se atenderá a personas que estén fuera de esos rangos etarios, ya que el objetivo es concentrar la ayuda en niñas, niños, adolescentes y personas mayores que necesitan contar con un documento actualizado para realizar trámites esenciales.

La atención se realizará durante los martes y jueves de mayo de 2026 en el estadio Ricardo Palma, con ingreso por la puerta número 2. El horario previsto será de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde. Sin embargo, el acceso no será abierto durante toda la jornada: solo se entregarán 50 tickets por día y la atención será por estricto orden de llegada. Por ese motivo, la recomendación oficial es asistir temprano para asegurar un turno.

El DNI electrónico no solo permite acreditar la identidad de una persona. También facilita el acceso a servicios públicos y privados, gestiones bancarias, programas sociales y trámites que requieren identificación oficial. En el caso peruano, el DNIe incorpora un chip y herramientas de validación digital que permiten reforzar la seguridad del documento y reducir riesgos vinculados con la suplantación de identidad.

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Las autoridades locales recordaron que, aunque la campaña será gratuita, el beneficio estará disponible solo en los días, horarios y condiciones establecidas. Además, recomendaron llevar los documentos previos que permitan verificar la identidad del solicitante y agilizar la atención. En el caso de los menores de edad, medios que relevaron campañas similares señalaron que deben acudir acompañados por su madre o padre.

Qué pasa si se olvida o bloquea el PIN del DNIe

Uno de los puntos que suele generar dudas es el uso del PIN del DNI electrónico. Reniec explica que se trata de una clave personal de seis dígitos que el titular crea al recibir el documento y que permite proteger el acceso a sus funcionalidades. Si la clave se olvida, se bloquea o necesita actualizarse, el trámite puede hacerse de forma gratuita mediante los canales habilitados para el DNIe.

Para actualizar el PIN, el usuario debe contar con un DNI electrónico versión 2.0 o 3.0 y un lector de tarjetas inteligentes correctamente instalado. El procedimiento virtual se realiza desde la Plataforma Ciudadano Digital, donde se debe insertar el DNIe en el lector, aceptar los términos y seleccionar la opción para cambiar el PIN. Reniec también informa que el trámite permite verificar, actualizar la clave, descargar o renovar certificados digitales asociados al documento.